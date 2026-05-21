전국 광역단체장 5월21일 일정

AI 핵심 요약beta
- 황명석 경북도지사 권한대행이 7일 예천군 자연재해 위험지역을 점검했다.
- 이동옥 충북지사 권한대행 등 각 시도 권한대행과 시장이 회의·개막식 등 공식 일정을 소화했다.
- 전남지사 등 일부 단체장은 공식 일정이 없다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
-여름철 자연재해 위험지역 사전 대비 현장 점검(10:00 예천군)
▲이동옥 충북지사 권한대행
- 현안회의(09:00여는마당2)
- 제4회 도-시군 정책협의회(10:30영상회의실)
- 자살예방 대책마련 TF 회의(14:00회의실1)
- 산업단지 조성상황 점검 회의(16:00행정부지사실)
▲노홍석 전북지사 권한대행
-재청근무
▲강기정 광주시장
- 대한적십자사 2026년 이산가족 초청행사(11:00 L7충장 바이롯데호텔)
- 2026 광주식품대전 개막식(14:00 김대중컨벤션센터)
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲김경덕 부산시장 권한대행
-제15회 아트부산 2026 개막식(14:00 벡스코)
▲박일웅 경남지사 권한대행
-경남안전관리 민관협력위원회(14:00 도정회의실)
▲ 하병필 인천시장 권한 대행
- K양자 바이오 메가 클러스터 얼라이언스 발대식 (14:00)
- 2026 상반기 공공 건축가 워크숍 (16:00)
▲유득원 대전시장 권한대행
-창업도시 조성 프로젝트 전략 발표회(14:00 대구경북과학기술원)
▲김하균 세종시장 권한대행
-목요간부회의(9:30 집현실)
▲홍종완 충남지사 권한대행
-내포 종합의료시설 건립사업 타당성 조사 중간보고회(10:00 중회의실)
-지자체 합동평가 및 시군평가 대비 시군 부단체장 영상회의(14:00 영상회의실)
▲김동연 도지사
- 이달의 독립운동가 선정패 수여식(14:00)
▲행정 1부지사
- 2026 플레이엑스포 개막식(10:30)
▲행정 2부지사
- 통상업무
[전국 종합=뉴스핌]
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