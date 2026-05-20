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[핌in수원] 北 '내고향' 사실상 홈 분위기 속 결승행... 리유일 감독 "축구 관심 높은 듯"

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  • 북한 내고향여자축구단이 20일 수원에서 수원FC를 2대1로 꺾고 AWCL 결승에 진출했다.
  • 내고향은 후반 선제 실점 뒤 최금옥·김경영의 연속 헤더골로 남북 맞대결에서 극적인 역전승을 거뒀다.
  • 리유일 감독과 김경영은 공동응원·남북 대결 열기 속에서도 담담한 소감을 전하며 결승에서 더 나은 경기력을 다짐했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

수원FC 위민에 2-1 승리···AWCL 결승 진출
공동응원단, 수원FC 위민 보다 내고향에 더 큰 응원
리유일 감독 "경기가 격렬해서 응원 크게 인식 못했어"

[수원=뉴스핌] 남정훈 기자 = 극적인 역전승을 거뒀지만 리유일 내고향여자축구단 감독의 표정과 말투는 끝까지 담담했다. 남북 맞대결이라는 특수한 분위기 속에서 결승 진출을 이뤄냈음에도 감정 표현은 크지 않았다.

리유일 감독이 이끄는 북한 내고향여자축구단은 20일 수원종합운동장에서 열린 2025-2026시즌 아시아축구연맹(AFC) 여자 챔피언스리그(AWCL) 준결승전에서 수원FC 위민을 2-1로 꺾고 결승 진출에 성공했다.

[서울=뉴스핌] 북한 내고향여자축구단을 이끄는 리유일 감독. [사진 = 대한축구협회] 2026.05.20 wcn05002@newspim.com

내고향은 후반 초반 선제골을 허용하며 흔들렸지만, 세트피스 상황에서 최금옥의 동점 헤더가 터졌고 이어 주장 김경영이 극적인 역전 헤더 골을 성공시키며 승부를 뒤집었다. 경기 막판에는 지소연의 페널티킥 실축까지 나오며 내고향이 한 골 차 리드를 끝까지 지켜냈다.

이날 승리로 내고향은 북한 여자축구 클럽 역사상 처음으로 AWCL 결승 무대에 올랐다. 결승 상대는 앞서 멜버른 시티(호주)를 3-1로 꺾고 올라온 도쿄 베르디 벨레자(일본)다. 두 팀은 오는 23일 오후 2시 같은 장소인 수원종합운동장에서 우승 트로피를 놓고 단판 승부를 치른다.

2024-2025시즌 정식 출범한 AWCL은 아시아 여자 클럽 최강팀을 가리는 대회다. 우승 상금은 100만 달러(약 15억원), 준우승 상금은 50만 달러(약 7억5000만원)에 달한다. 결승 진출만으로도 내고향은 적지 않은 성과를 확보했다.

경기 후 기자회견에 참석한 리유일 감독은 "모든 선수들이 비가 많이 오고 상대 경기장에서 하는 조건에서도 높은 정신력을 발휘했다"라며 "팀 전술을 살리기 위해 경기를 잘 운영한 점이 좋았다"라고 승리 소감을 밝혔다.

이어 "첫 경기는 항상 어렵다. 전술적으로 공격과 방어 모두 문제점도 많았다"라며 "남은 기간 훈련을 강화해 결승전에서는 더 훌륭한 경기를 펼칠 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 말했다.

[서울=뉴스핌] 북한 내고향여자축구단의 리유일 감독이 19일 열린 사전 기자회견에서 취재진의 질문에 답변하고 있다. [사진 = 대한축구협회] 2026.05.19 wcn05002@newspim.com

역전 결승골의 주인공 김경영 역시 침착한 태도였다. 김경영은 "힘든 경기였다"라며 "하지만 선수들이 승리를 위해 하나가 되어 끝까지 열심히 달렸기 때문에 오늘 성과를 만들 수 있었다"라고 말했다.

이날 경기는 단순한 클럽 대항전을 넘어 남북 여자축구 맞대결이라는 점에서 큰 관심을 모았다. 수원종합운동장에는 통일부 지원을 받은 200여 개 민간단체 중심의 공동응원단 약 3000명이 자리했다.

하지만 공동응원이라는 이름과 달리 현장 분위기는 사실상 내고향 쪽에 더 가까웠다. 북한 선수단이 입장할 때부터 큰 환호가 터졌고, 내고향의 공격 장면과 득점 상황에서는 일방적인 응원이 이어졌다. 반면 홈팀인 수원FC 위민의 선제골 상황에서는 상대적으로 차분한 분위기가 연출되기도 했다.

경기 후 수원FC 위민 박길영 감독이 "우리는 대한민국 축구팀 수원FC 위민이다. 경기 내내 속상하고 마음이 좀 그랬다"라고 밝힌 이유이기도 했다.

반면 리유일 감독은 공동 응원 분위기에 대해 비교적 담담하게 반응했다. 그는 "경기가 대단히 격렬해서 감독으로서 경기에만 집중했다. 응원은 크게 의식하지 못했다"라고 말했다. 다만 "느낀 것은 이곳 주민들의 축구에 대한 관심이 높은 것 같다는 점"이라며 "감사하게 생각한다"라고 덧붙였다.

내고향은 이날 경기 초반 수원FC 위민의 거센 공세에 적잖이 흔들렸다. 전반에만 두 차례 골대를 맞았고, 중원 싸움에서도 밀리는 장면이 많았다. 수원FC 위민은 지소연을 중심으로 한 패스 플레이와 강한 압박으로 경기 흐름을 장악했다.

[수원 로이터=뉴스핌] 리유일 북한 내고향축구단 감독과 김경용 선수가 19일 경기 수원시 수원월드컵경기장에서 열린 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 2026.05.19 photo@newspim.com

전반 21분 하루히의 다이빙 헤더가 골대를 강타했고, 전반 30분에는 밀레니냐의 오른발 슈팅마저 골대를 맞고 나왔다. 내고향은 전반 슈팅 수에서도 크게 밀리며 어려운 흐름 속에 경기를 이어갔다.

결국 후반 4분 내고향 수비진이 공 처리 과정에서 머뭇거린 틈을 하루히가 놓치지 않으면서 선제 실점까지 허용했다.

그러나 이후 내고향은 빠르게 분위기를 바꿨다. 후반 10분 리유정의 프리킥을 최금옥이 머리로 돌려놓으며 동점을 만들었고, 후반 22분에는 혼전 상황에서 높게 뜬 공을 김경영이 몸을 날려 헤더로 연결하며 역전골을 터뜨렸다.

리유일 감독은 경기 후 수원FC 위민에 대한 평가도 남겼다. 그는 "4강에 오른 팀은 누구든 우승할 수 있는 강한 팀"이라며 "수원FC 위민 선수들도 풍부한 경험과 능력을 갖추고 있다고 생각했다"라고 말했다.

이어 "우리 팀은 아직 나이도 어리고 경험도 부족하다"라며 "이번 대회를 통해 한 단계 더 성장하는 좋은 발판이 됐으면 한다"라고 밝혔다.

wcn05002@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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