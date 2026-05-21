코지마, 실적 악화에 렌털 승부수 띄웠지만…단기 유동성 부담 커지나

일시불 고집하던 코지마, 지난해 말부터 렌털 판매 시작

유동비율 140% 그쳐...영업 비용 증가도 마이너스 요소

케어 서비스 없는 사실상 할부판매...경쟁력 약화 우려도

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 세라젬과 바디프랜드의 양강 구도에 밀린 코지마가 실적 반등을 위해 렌털 판매 확대라는 승부수를 띄웠다. 다만 업계에선 렌털 사업 특성상 재무건전성 악화가 불가피할 수 있다는 우려도 나온다.

렌털 사업은 고객 대금을 장기간에 걸쳐 회수하는 반면 초기 제품 공급과 마케팅 등에 따른 현금 유출 부담이 크다. 이 때문에 펀더멘털이 상대적으로 약한 코지마가 이를 안정적으로 감당하기 쉽지 않을 것이란 분석이다.

더구나 코지마는 비용 부담을 줄이기 위해 경쟁사들과 달리 방문 관리(케어) 서비스를 최소화한 사실상 할부 판매 방식에 가까운 전략을 택했다. 이에 따라 정기 케어 서비스를 제공하는 경쟁 업체들에 비해 고객 확보에 어려움을 겪을 수 있다는 전망도 나온다.

◆ 코지마, 유동비율 불안 속 렌털 판매...재무 체력 약화 불 보듯

21일 업계에 따르면 안마의자 브랜드 코지마를 운영 중인 복정제형의 재무건전성이 악화할 것이라는 분석이 지배적이다. 유동비율이 150%를 넘기지 못하는 등 현금 상황이 넉넉하지 않은 상황에서 비용 부담 증가가 수반되는 렌털 판매를 강행하면서다.

지난해 말 기준 복정제형의 유동비율(유동자산/유동부채X100)은 140.72%였다. 비록 당장 갚아야 할 부채보다 단기간에 현금화할 수 있는 자산이 많긴 하지만, 상환 시기 등을 고려할 때 재무건전성이 좋다고 할 수 없는 상황이다.

김범준 가톨릭대학교 교수는 "유동부채만큼 유동자산을 갖고 있다는 게 결코 좋은 신호는 아니"라며 "차입금 상환 시점이 상이하기 때문에 자칫 미스매치가 발생할 수 있기 때문이며, 보통 유동부채 대비 유동자산의 비중이 150%가 돼야 유동성이 확보됐다고 본다"고 설명했다.

렌털 판매 도입은 위태로운 코지마의 재무건전성에 기름을 붓는 꼴이 될 것으로 보인다. 코지마는 원래 일시불 방식을 고집하다가 지난해 말부터 렌털 판매를 도입했다. 렌털 판매는 제품은 지금 제작·설치하지만 고객 대금은 수년간 나눠 받으므로, 초기 현금 유출이 커지고 회수는 지연되는 '현금흐름 갭'이 생긴다.

업계 관계자는 "렌털 사업은 규모가 커질수록 자금이 더 잠기는 구조라서, 재고·설치비·마케팅비가 먼저 나가고 렌털료는 뒤늦게 들어와 운전자본 부담이 커진다"며 "매출은 계약기간 동안 나눠 인식되거나 최초 시점에 일부 인식하더라도, 일시불 판매에 비해 단기 손익과 현금흐름이 모두 약해지는 구간이 길게 나타난다"고 말했다.

수치로 보면 코지마의 현금 흐름 약화 증상이 뚜렷하게 확인된다. 지난해 복정제형의 연간 영업이익은 6억7921만원으로, 직전 연도(-43억5495만원)에 비해 흑자 전환했지만 정작 영업활동으로 인한 현금흐름은 마이너스(-)17억5210만원에 그쳤다. 영업활동을 통해 되려 현금이 빠져나간 셈이다.

이는 매출과 영업이익이 늘어난 만큼 매출채권이 많이 늘어났기 때문이다. 동기간 복정제형의 매출채권은 12억2777만원이나 급증했으며, 이는 4억4523만원이 줄었던 직전 연도와 대비되는 모습이다.

헬스케어 업계 관계자는 "렌털 판매로 인해 매출이 인식되면 그만큼 매출채권도 늘어나며 실상 영업활동 현금흐름이 마이너스가 된다"며 "당분간 코지마의 유동성 문제가 심해질 것"이라고 내다봤다.

◆ "실적 부진 속 궁여지책"...사실상 할부 판매 선택한 코지마

이처럼 코지마가 재무건전성 문제를 감안하면서도 렌털 판매를 택한 것은 고객 이탈을 막기 위한 궁여지책으로 해석된다. 안마의자 시장은 현재 세라젬과 바디프랜드가 투톱 체제를 형성하고 있으며, 그 사이에서 코지마의 실적은 지속적으로 감소하는 양상을 띤다.

게다가 가격 부담을 의식한 고객들이 렌털 판매를 선호하는 분위기가 확산되면서 코지마가 일시불 방식을 포기할 수 밖에 없었다는 분석이다. 업계 관계자는 "안마의자 가격은 적게는 100만원대부터 비싸게는 600만원대까지 달하는 고가 제품"이라며 "내부적으로 시장 점유율이 떨어지는 국면을 전환할 수 있는 방법은 렌털 판매라고 판단했을 것"이라고 진단했다.

다만 코지마의 렌털 판매 도입이 별다른 수확을 거두지 못할 것이란 우려의 목소리가 있다. 케어 서비스가 없는 사실상 할부 판매를 도입했기 때문에 상품 경쟁력 측면에서 세라젬과 바디프랜드를 넘어서기 어렵다는 분석이다.

업계 관계자는 "코지마의 렌털 판매는 장기 분납 형식"이라며 "여유롭지 않은 현금 상황 탓에 서비스 비용을 줄이려는 의도가 깔린 것"이라고 말했다.

그러면서도 "하지만 안마의자는 지속적인 관리가 필요한 제품군이므로 사후 서비스 여부가 상품 경쟁력에 직결된다"며 "할부 판매로는 케어 서비스를 갖춘 경쟁사들을 상대로 고객층을 확보하기 어렵다"고 덧붙였다.

이에 대해 코지마 관계자는 "앞으로도 독보적인 기술력이 담긴 안마의자를 더 많은 고객들이 경험해 볼 수 있도록 차별화된 서비스와 혜택을 지속적으로 모색하겠다"고 말했다. 한편 코지마는 지난 2024년 안마의자 렌털 판매 방식을 도입한 이후, 작년 후반기부터 이를 본격적으로 진행하고 있다.

stpoemseok@newspim.com