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코지마, 실적 악화에 렌털 승부수 띄웠지만…단기 유동성 부담 커지나

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  • 코지마가 21일 렌털 판매 확대를 택했다
  • 유동비율 140.72%로 재무건전성 우려가 커졌다
  • 케어 없는 할부형 전략에 경쟁력 한계도 지적됐다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

일시불 고집하던 코지마, 지난해 말부터 렌털 판매 시작
유동비율 140% 그쳐...영업 비용 증가도 마이너스 요소
케어 서비스 없는 사실상 할부판매...경쟁력 약화 우려도

[서울=뉴스핌] 이석훈 기자 = 세라젬과 바디프랜드의 양강 구도에 밀린 코지마가 실적 반등을 위해 렌털 판매 확대라는 승부수를 띄웠다. 다만 업계에선 렌털 사업 특성상 재무건전성 악화가 불가피할 수 있다는 우려도 나온다.

렌털 사업은 고객 대금을 장기간에 걸쳐 회수하는 반면 초기 제품 공급과 마케팅 등에 따른 현금 유출 부담이 크다. 이 때문에 펀더멘털이 상대적으로 약한 코지마가 이를 안정적으로 감당하기 쉽지 않을 것이란 분석이다.

더구나 코지마는 비용 부담을 줄이기 위해 경쟁사들과 달리 방문 관리(케어) 서비스를 최소화한 사실상 할부 판매 방식에 가까운 전략을 택했다. 이에 따라 정기 케어 서비스를 제공하는 경쟁 업체들에 비해 고객 확보에 어려움을 겪을 수 있다는 전망도 나온다.

◆ 코지마, 유동비율 불안 속 렌털 판매...재무 체력 약화 불 보듯

21일 업계에 따르면 안마의자 브랜드 코지마를 운영 중인 복정제형의 재무건전성이 악화할 것이라는 분석이 지배적이다. 유동비율이 150%를 넘기지 못하는 등 현금 상황이 넉넉하지 않은 상황에서 비용 부담 증가가 수반되는 렌털 판매를 강행하면서다.

지난해 말 기준 복정제형의 유동비율(유동자산/유동부채X100)은 140.72%였다. 비록 당장 갚아야 할 부채보다 단기간에 현금화할 수 있는 자산이 많긴 하지만, 상환 시기 등을 고려할 때 재무건전성이 좋다고 할 수 없는 상황이다.

김범준 가톨릭대학교 교수는 "유동부채만큼 유동자산을 갖고 있다는 게 결코 좋은 신호는 아니"라며 "차입금 상환 시점이 상이하기 때문에 자칫 미스매치가 발생할 수 있기 때문이며, 보통 유동부채 대비 유동자산의 비중이 150%가 돼야 유동성이 확보됐다고 본다"고 설명했다.

렌털 판매 도입은 위태로운 코지마의 재무건전성에 기름을 붓는 꼴이 될 것으로 보인다. 코지마는 원래 일시불 방식을 고집하다가 지난해 말부터 렌털 판매를 도입했다. 렌털 판매는 제품은 지금 제작·설치하지만 고객 대금은 수년간 나눠 받으므로, 초기 현금 유출이 커지고 회수는 지연되는 '현금흐름 갭'이 생긴다.

업계 관계자는 "렌털 사업은 규모가 커질수록 자금이 더 잠기는 구조라서, 재고·설치비·마케팅비가 먼저 나가고 렌털료는 뒤늦게 들어와 운전자본 부담이 커진다"며 "매출은 계약기간 동안 나눠 인식되거나 최초 시점에 일부 인식하더라도, 일시불 판매에 비해 단기 손익과 현금흐름이 모두 약해지는 구간이 길게 나타난다"고 말했다.

수치로 보면 코지마의 현금 흐름 약화 증상이 뚜렷하게 확인된다. 지난해 복정제형의 연간 영업이익은 6억7921만원으로, 직전 연도(-43억5495만원)에 비해 흑자 전환했지만 정작 영업활동으로 인한 현금흐름은 마이너스(-)17억5210만원에 그쳤다. 영업활동을 통해 되려 현금이 빠져나간 셈이다.

이는 매출과 영업이익이 늘어난 만큼 매출채권이 많이 늘어났기 때문이다. 동기간 복정제형의 매출채권은 12억2777만원이나 급증했으며, 이는 4억4523만원이 줄었던 직전 연도와 대비되는 모습이다.

헬스케어 업계 관계자는 "렌털 판매로 인해 매출이 인식되면 그만큼 매출채권도 늘어나며 실상 영업활동 현금흐름이 마이너스가 된다"며 "당분간 코지마의 유동성 문제가 심해질 것"이라고 내다봤다.

◆ "실적 부진 속 궁여지책"...사실상 할부 판매 선택한 코지마

이처럼 코지마가 재무건전성 문제를 감안하면서도 렌털 판매를 택한 것은 고객 이탈을 막기 위한 궁여지책으로 해석된다. 안마의자 시장은 현재 세라젬과 바디프랜드가 투톱 체제를 형성하고 있으며, 그 사이에서 코지마의 실적은 지속적으로 감소하는 양상을 띤다.

게다가 가격 부담을 의식한 고객들이 렌털 판매를 선호하는 분위기가 확산되면서 코지마가 일시불 방식을 포기할 수 밖에 없었다는 분석이다. 업계 관계자는 "안마의자 가격은 적게는 100만원대부터 비싸게는 600만원대까지 달하는 고가 제품"이라며 "내부적으로 시장 점유율이 떨어지는 국면을 전환할 수 있는 방법은 렌털 판매라고 판단했을 것"이라고 진단했다.

다만 코지마의 렌털 판매 도입이 별다른 수확을 거두지 못할 것이란 우려의 목소리가 있다. 케어 서비스가 없는 사실상 할부 판매를 도입했기 때문에 상품 경쟁력 측면에서 세라젬과 바디프랜드를 넘어서기 어렵다는 분석이다.

업계 관계자는 "코지마의 렌털 판매는 장기 분납 형식"이라며 "여유롭지 않은 현금 상황 탓에 서비스 비용을 줄이려는 의도가 깔린 것"이라고 말했다.

그러면서도 "하지만 안마의자는 지속적인 관리가 필요한 제품군이므로 사후 서비스 여부가 상품 경쟁력에 직결된다"며 "할부 판매로는 케어 서비스를 갖춘 경쟁사들을 상대로 고객층을 확보하기 어렵다"고 덧붙였다.

이에 대해 코지마 관계자는 "앞으로도 독보적인 기술력이 담긴 안마의자를 더 많은 고객들이 경험해 볼 수 있도록 차별화된 서비스와 혜택을 지속적으로 모색하겠다"고 말했다. 한편 코지마는 지난 2024년 안마의자 렌털 판매 방식을 도입한 이후, 작년 후반기부터 이를 본격적으로 진행하고 있다.

stpoemseok@newspim.com

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삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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