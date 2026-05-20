新世界集团就星巴克营销争议启动内部调查

纽斯频通讯社首尔5月20日电 韩国新世界集团20日针对星巴克韩国近期引发争议的"坦克日"营销活动启动内部调查，并由集团审计部门直接介入。

星巴克"坦克日"促销活动页面截图。【图片=网络】

据流通业消息，此次调查将重点核查相关营销活动的策划、审核及执行过程，包括宣传文案背景、内部汇报体系、审核流程以及最终审批程序等。尤其是集中调查出现问题的宣传文案为何在内部审核过程中未被删除。

新世界集团会长郑溶镇在18日获悉事件后，要求展开严格调查，随后集团审计部门正式介入。星巴克韩国方面目前也已对部分相关营销负责人暂停工作，并同步展开内部调查。

星巴克韩国于5月18日光州民主化运动纪念日当天推出包含"5·18坦克日"、"啪一声放在桌子上"等表述的促销活动，引发韩国社会广泛争议。

部分网友认为，相关措辞容易令人联想到5·18光州民主化运动及1987年朴锺哲遭拷问致死事件。在具有敏感历史意义的日期使用相关词汇，引发舆论强烈批评。

争议扩大后，星巴克韩国删除相关宣传内容并发布道歉声明。郑溶镇19日发表公开道歉声明，向5·18民主化运动遇难者、遗属及韩国民众致歉。

业界认为，此次事件难以简单归咎于基层员工个人失误。由于大型连锁品牌营销活动通常需经过多重审核程序，因此相关争议内容未被提前筛查，也反映出企业内部审核体系存在问题。

据悉，新世界集团除已解除相关营销负责人职务外，还计划根据调查结果，对相关责任人员采取进一步处分措施。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社