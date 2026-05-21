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여의도 재건축 '기지개'…대교 8부 능선 넘고 시범·목화 시공사 선정 임박

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AI 핵심 요약

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  • 여의도 대교아파트가 21일 관리처분 인가를 받으며 재건축 사업이 본격화했다.
  • 시범·목화아파트는 고가 공사비를 내걸고 대형 건설사 3파전 속에 시공사 선정 절차에 돌입했다.
  • 광장·삼익·은하·삼부 등 17개 단지가 분리·통합 재건축을 병행하며 여의도 정비사업이 속도를 내고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

대교, 조합 설립 2년 4개월 만에 관리처분계획인가 통과
'최대어' 시범 3파전 예고…목화는 '평당 1370만' 승부수
"따로 또 같이"…광장·화랑·수정 등 17개 단지 정비 잰걸음

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 서울 영등포구 여의도 일대 노후 아파트 재건축 사업이 본격화하면서 정비업계의 이목이 집중되고 있다.

대교아파트가 조합 설립 2년 4개월 만에 재건축 사업의 8부 능선으로 꼽히는 관리처분계획인가를 통과한 가운데, 여의도 재건축 최대어로 평가받는 시범아파트와 핵심 입지 단지인 목화아파트도 잇달아 시공사 선정 절차에 돌입하는 등 사업에 속도를 내는 모습이다.

◆ 대교, 조합 설립 2년 4개월 만에 관처 통과…시범·목화는 시공사 물색

[AI그래픽 = 송현도 기자]

21일 정비업계에 따르면 여의도 대교아파트 재건축정비사업조합은 이날 영등포구청으로부터 관리처분계획인가를 받았다. 2024년 1월 조합을 설립한 지 불과 2년 4개월 만에 거둔 성과로, 통상적인 정비사업 속도와 비교해 이례적으로 빠르다는 평가다.

대교아파트가 철거 및 이주를 향한 마지막 관문을 넘어서면서 여의도 재건축 시장 전반에 활력을 불어넣고 있다. 특히 지난해 말 삼성물산을 시공사로 선정한 대교아파트에 이어 시공사 입찰을 목전에 둔 시범아파트와 목화아파트로 눈길이 쏠린다.

시범아파트 재건축은 여의도동 50 일대 10만9307.8㎡ 부지에 기존 1584가구를 헐고 지하6층~지상 최고 65층, 21개동, 총 2491가구 규모 매머드급 단지를 건립하는 사업이다. 시행사인 한국자산신탁은 지난 15일 시공자 선정 입찰공고를 냈으며, 오는 26일 현장설명회를 거쳐 8월 25일 입찰 제안서를 마감할 계획이다.

이 단지는 63빌딩과 인접해 한강 변을 정면으로 조망할 수 있으며, 준주거지역 법정 상한 용적률인 400%를 적용받았다. 여기에 약 1조5000억원(연면적 약 62만㎡ 환산 기준)에 달하는 사업비와 3.3㎡(평)당 1150만원이라는 높은 공사비가 책정돼 대형 건설사 간 치열한 수주전이 예상된다.

유력한 입찰 후보로는 인근 단지를 수주한 삼성물산과 현대건설, 대우건설이 꼽힌다.

삼성물산 관계자는 "여의도 시범아파트를 중심으로 여러 단지를 검토 중"이라고 전했다. 현대건설 관계자도 "검토 후 입찰 참여 여부를 결정할 예정"이라고 말했다. 대우건설 역시 참여 의사를 밝혀 입찰 단계부터 3파전이 관측된다. 대우건설 관계자는 "여의도 시범, 목화아파트 재건축 입찰 참여 검토 중으로 조만간 있을 현장설명회에 참석할 예정"이라며 "화랑과 진주도 참여 적극 검토 중"이라고 밝혔다.

이들 건설사가 맞붙는다면 지난해 1월 한남4구역 수주전, 7월 개포우성7차 수주전이 벌어졌던 지난해에 이어 대형사 간의 '리벤지 매치'가 성사된다.

비슷한 시기 시공사 선정에 나서는 목화아파트는 높은 평당 공사비로 주목받고 있다. 조합 측이 선제적으로 제시한 공사비는 평당 1370만원에 달한다. 이는 정비사업 기준 역대 최고 수준이다. 한강 변에 직접 맞닿아 있고 지하철 5호선 여의나루역 초역세권이라는 입지적 강점이 더해져 대형 건설사들이 오는 22일 현장설명회, 7월 9일 입찰 마감을 앞두고 눈독을 들이고 있다.

소규모 재건축 단지도 이달 시공사 선정 절차를 앞두고 있다. 화랑아파트(9395㎡, 160가구)는 대지면적이 협소하고 소규모라는 단점을 역이용, 일반 재건축이 아닌 '빈집 및 소규모주택 정비에 관한 특례법'을 적용받는 여의도 첫 소규모 재건축 사업지로 방향을 틀었다. 화랑아파트는 이달 내 입찰 공고를 목표로 하고 있다.

◆"따로 또 같이"…광장·화랑·수정 등 17개 단지 정비 잰걸음

[서울=뉴스핌] 송현도 기자 = 서울 영등포구 여의도 일대 아파트 단지 사진. 2026.01.14 dosong@newspim.com

이 외에도 여의도동에는 총 17개 정비사업이 추진되며 연이어 새 단장 채비를 하고 있다. 다만 이 과정에서 마찰이 빚어지는 등 잡음도 만만치 않다.

일례로 광장아파트는 여의나루로를 사이에 두고 1·2동(38-1)과 3~11동(28)으로 분절돼 있었다. 1·2동이 3~11동에 비해 기존 용적률이 높아 단일 단지로 통합 재건축할 경우 3~11동 주민들의 사업성이 하락하고 분담금이 상승한다는 점이 갈등 요소로 작용했다.

이에 3~11동 주민들은 2019년 6월 한국자산신탁을 신탁 방식 사업시행자로 단독 지정하며 분리 재건축을 강행했고, 영등포구청이 이를 고시하자 1·2동 주민들은 '재건축 사업시행자 지정 처분 취소' 소송을 제기하며 법적 공방을 벌였다. 1심 재판부는 통합 재건축의 손을 들어줬으나, 2022년 5월 서울고등법원은 원심을 깨고 분리 재건축 추진이 타당하다고 판단했다. 이후 대법원이 해당 판결을 확정하면서 분리 재건축이 가시화됐다.

분리가 확정된 1·2동은 신속통합기획(신통기획) 자문을 거쳐 이달 약 10개월 만에 정비계획 결정안이 서울시 도시계획위원회(도계위)를 통과했다. 이 구역은 기존 제3종일반주거지역에서 일반상업지역으로 종상향돼 용적률 597%를 적용받아 최고 52층(200m 이하), 414가구 규모로 탈바꿈한다. 반면 3~11동은 최고 49층, 5개동, 총 1314가구 대단지로 정비계획이 가결되었으며 용적률 515%가 적용된다. 특히 3~11동은 서울시 도시계획 조례 개정으로 일반상업지역 내 의무 상업 비율이 20%에서 10%로 완화된 제도를 적극 활용, 주거 비율을 최대 90%까지 끌어올려 사업성을 극대화할 예정이다.

분리가 아닌 통합이 논의되는 곳도 있다. 삼익아파트(최고 56층, 630가구)와 은하아파트(최고 49층, 672가구)는 지난 3월 나란히 도계위를 통과하며 여의도 재건축 단지 중 10번째, 11번째로 심의 문턱을 넘었다. 1974년 준공된 두 단지는 신통기획 자문사업을 시작한 지 1년 만에 심의를 통과해 표준 처리기한을 3개월가량 앞당겼다. 이들 단지는 시행 주체가 삼익은 한국토지신탁, 은하는 하나자산신탁으로 각각 다르지만, 비슷한 사업 속도와 단지 규모 덕에 주민들 사이에서 통합 시공사 선정이 거론된다.

때문에 인접 단지를 아울러 사업성을 따져보는 건설사들의 움직임도 관측된다. GS건설 관계자는 "은하, 삼익, 삼부 등에 관심을 두고 적극적으로 검토하고 있다"고 밝혔으며, 롯데건설 관계자 역시 "삼익, 은하아파트 진주, 광장 3~11동, 수정아파트 등을 유심히 살피고 있다"고 전했다.

삼부아파트는 내부 이견으로 2020년 추진위원회 출범 이후 5년간 지지부진했으나, 최근 갈등을 봉합하고 이달 정비계획안 주민 공람에 돌입했다. 1735가구 대단지로 재건축을 꾀하며 추정 비례율은 100.03%로 도출됐다. 진주아파트도 지난 4월 창립총회를 마쳤으며 집행부 구성을 완료했다. 해당 단지는 상가 소유주들과 분양 비율 협의에 난항을 겪었으나, 기존 37개 상가를 제외하기로 하면서 사업에 속도가 붙을 전망이다.

수정아파트(최고 49층, 498가구)와 공작아파트(최고 49층, 570가구)는 인근 금융 시설과의 연계가 주목받는다. 수정아파트는 도계위 심의에서 용적률 503.20%를 적용받고 '서울투자진흥재단사무소'와 공공임대 업무시설을 공공기여 시설로 확보했다. 인근 '브라이튼 여의도'와 연계한 공공보행통로 조성을 통해 가로 활성화를 도모한다. 공작아파트는 KB부동산신탁 시행 하에 대우건설을 시공사로 선정, 총 5704억원을 투입해 판매시설과 업무시설이 결합된 금융복합단지로 거듭날 예정이다.

여의도 내 다수 사업지가 기지개를 켜면서 시공사들의 수주 관심도 높아지고 있다. 한 대형 건설사 관계자는 "여의도는 꾸준히 관심을 두는 권역으로, 아직 시공사 선정이 안 된 단지들에 대해서도 적극적으로 검토하고 있다"고 전했다.

dosong@newspim.com

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삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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