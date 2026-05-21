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거래량 1년 새 72% 증발…가상자산거래소 脫수수료 모색

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AI 핵심 요약

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  • 도널드 트럼프 당선 직후 시작된 코인 열풍이 1년 만에 식으며 국내 5대 거래소 거래대금이 72% 급감했다.
  • 두나무는 RWA·블록체인·파트너십 등으로 수수료 의존도를 낮추려 하지만 자회사 적자가 부담으로 남았다.
  • 빗썸·코빗은 법인·커스터디 시장, 코인원·고팍스는 서비스 고도화·정상화에 집중하는 가운데 규제 정비가 향후 판도를 좌우할 전망이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내 5대 거래소 거래대금 9억3000만 달러로 급감
두나무, RWA와 블록체인 다각화…신사업 적자 과제
빗썸, 법인 투자자 시대 대비 신규 서비스 출시 속도

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령 당선 직후 정점을 찍었던 '코인 열풍'이 1년 만에 빠르게 식었다. 국내 주요 가상자산거래소의 하루 거래대금은 1년 전의 3분의 1에도 못 미치는 수준으로 줄었다.

수수료 수익에 절대적으로 의존해온 거래소들은 새 먹거리 찾기에 사활을 걸고 있다. 다만 규제의 벽과 자본력 차이 속에서 각사의 생존 해법은 서로 다른 방향으로 갈리고 있다.

 

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [이미지=제미나이 생성]2026.05.20 dedanhi@newspim.com

◆ 1년 만에 거래대금 72% 증발…'코인 겨울' 현실화

코인게코 집계에 따르면 국내 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)의 하루 합산 거래대금은 2025년 5월 20일 기준 33억 달러(약 4조8000억원)를 기록했다. 그러나 정확히 1년이 지난 2026년 5월 20일 현재 합산 거래대금은 9억3000만 달러로, 1년 전의 28% 수준으로 추락했다. 3개월 전인 2026년 2월 20일과 비교해도 19억5000만 달러에서 9억3000만 달러로 반 토막이 났다.

거래소별로도 낙폭이 뚜렷하다. 업비트의 거래대금은 1년 전 21억2000만 달러에서 현재 5억6000만 달러로 73.8% 감소했다. 빗썸도 같은 기간 10억8000만 달러에서 3억4000만 달러로 68.4% 줄었다. 점유율에서는 변화가 감지된다. 업비트는 64.2%에서 59.5%로 낮아진 반면, 빗썸은 32.8%에서 36.6%로 오히려 점유율을 끌어올렸다. 코빗도 0.8%에서 0.83%로 소폭 상승했다.

거래량 감소는 실적 악화로 고스란히 이어졌다. 두나무의 2026년 1분기 매출이 전년 동기 대비 54.6% 감소한 2346억원, 영업이익은 77.8% 줄어든 880억원, 당기순이익도 78.3% 급감한 695억원에 그쳤다. 빗썸은 1분기 매출이 전년 동기 대비 40.9% 늘어난 1947억원을 기록하며 외형은 성장했지만, 가상자산 평가손실 여파로 당기순이익은 330억원으로 64.1% 급감하는 등 내실 면에서는 뒷걸음질쳤다.

◆ 두나무, RWA·블록체인으로 '탈수수료' 실험

업계 1위 두나무는 실물자산 디지털화(RWA)와 블록체인 기술 생태계 확장을 양대 축으로 사업 다각화를 시도하고 있다. 명품 중고시계 거래 플랫폼 '바이버'가 대표적이다.

단순 커머스 사업으로 보이지만, 두나무 내부에서는 실물 자산에 블록체인을 접목해 유동화하는 RWA 전략의 테스트베드로 운영 중이다. 자체 개발한 블록체인 네트워크 '기와(Kaia)'도 다양한 디지털 자산 서비스 생태계를 구축하기 위한 기반 인프라다. 기술 자회사 람다256을 통한 블록체인 기술 고도화도 병행하고 있다.

투자와 파트너십 측면에서도 움직임이 빠르다. 하나금융그룹과 블록체인 기반 해외송금 기술검증을 완료했고, 네이버파이낸셜과의 포괄적 주식교환도 추진 중이다. 거래소 영역에서도 AI와 보안 기술을 강화하는 방향으로 서비스를 고도화할 계획이다. 두나무 관계자는 "사업 다각화를 원하지만 규제를 준수하며 할 수 있는 범위 내에서 최선을 다하고 있다"며 "당장 큰 돈을 버는 구조는 아니지만 각 카테고리에서 존재감을 만들어가고 있다"고 설명했다.

다만 신사업 자회사들의 만성적 적자는 해결 과제로 남아 있다. NFT 자회사와 두나무글로벌 등 다수 자회사가 매년 수십억원대 손실을 내고 있어 본체 수익성에 부담을 주고 있는 상황이다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 코인게코 집계에 따르면 국내 5대 거래소(업비트·빗썸·코인원·코빗·고팍스)의 합산 거래대금은 2025년 5월 20일 기준 33억 달러(약 4조8000억원)를 기록했다. 그러나 정확히 1년이 지난 2026년 5월 20일 현재 합산 거래대금은 9억3000만 달러로, 1년 전의 28% 수준으로 추락했다.[표=코인게코]2026.05.20 dedanhi@newspim.com

◆ 빗썸·코빗, 법인 시장에 승부수

빗썸은 다가올 법인 투자자 시대를 겨냥해 선제적으로 포지션을 잡고 있다. 지난해 말 대량 주문을 지원하는 TWAP(시간분할자동주문) 서비스를 도입했고, 여러 가상자산을 묶음 구매하는 '포트폴리오 매수' 등 기관 친화형 신규 서비스도 잇따라 출시했다. 코인대여서비스 리뉴얼을 통해 수수료 이외의 수입원도 확보했다.

빗썸 관계자는 "법인 회원의 국내 거래소 시장 참여를 대비해 선제적으로 법인 회원가입 유치에 나서고 있으며, 스테이블코인 시대를 대비한 사업 협력도 모색 중"이라고 밝혔다.

코빗은 기관 투자자 대상 커스터디와 디지털 자산 관리 서비스에 주목하고 있다. 코빗 관계자는 "기업 대상 커스터디나 디지털 자산 관리 영역은 시장 변동성과 관계없이 안정적인 수요가 기대되는 분야"라면서도 "법인 시장 관련 가이드라인과 법안이 아직 통과되지 않아 구체적인 방향성을 잡기 힘든 상황"이라고 토로했다.

◆ 코인원은 서비스 고도화, 고팍스 경영 정상화 우선 

코인원은 현실론을 솔직하게 드러냈다. 코인원 관계자는 "솔직히 말씀드리면 서비스 고도화, 소규모 고객 마케팅을 하면서 그냥 버티기하는 중"이라며 "본업인 거래업에서 잘 될 수 있는 방향을 모색하는 것이 지금 단계"라고 말했다. 카카오뱅크 앱 제휴도 같은 맥락이다.

경영 정상화가 먼저인 곳도 있다. 고팍스 관계자는 "고파이 해결 및 경영 정상화가 우선이라 신사업은 정상화 이후가 될 것"이라며 "거래 시스템 개선을 먼저 고려하겠다"고 밝혔다.

"결국 규제가 판을 바꾼다"

거래소들이 한 목소리로 꼽는 핵심 변수는 규제다. 법인의 가상자산 투자 허용 방향은 제시됐지만, 세부 기준과 시행 시점은 여전히 불투명하다. 약 3500곳으로 추산되는 상장사와 전문투자법인이 시장에 유입될 경우 거래 판도가 달라질 수 있다는 기대가 크지만, '시장이 좋아야 법인도 들어온다'는 현실론도 만만치 않다.

해외 진출도 거론되지만 여전히 허들이 높다. 바이낸스·OKX 등 해외 거래소들이 국내 시장에 속속 진입하는 반면, 국내 거래소들은 해외 라이선스 취득과 현지법 준수 등 과제가 산적해 있다. 한 업계 관계자는 "굳이 해외에 나가지 않더라도 국내에서 외국인 투자자를 받을 수 있는 환경이 열리면 해외 자본이 국내로 들어오는 효과를 볼 수 있을 것"이라고 강조했다.

또 다른 관계자는 "하루빨리 디지털자산기본법과 법인 가이드 등 규제가 정비되는 것이 거래소들의 사업 다각화 가능성을 열어주는 가장 현실적인 해법"이라고 말했다. 거래대금이 1년 새 72%가 증발한 현실 앞에서, 국내 가상자산 거래소들의 '생존 방정식'은 결국 규제의 속도에 달려 있다는 목소리가 나온다.

dedanhi@newspim.com

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삼성전자 DS 성과급 1인 평균 6억 [서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 삼성전자 노사가 반도체를 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문에 사업성과의 10.5%를 재원으로 하는 특별경영성과급을 신설하기로 잠정 합의했다. 지급 상한을 따로 두지 않기로 하면서 사업성과 산정 기준과 실제 실적에 따라 메모리사업부 임직원의 성과급이 연봉 1억원 기준 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다는 관측이 나온다. 21일 업계에 따르면 삼성전자와 초기업노동조합 삼성전자지부는 전날 '2026년 성과급 노사 잠정 합의서'에 서명했다. 합의안은 기존 초과이익성과급(OPI) 제도를 유지하면서 DS부문에 별도의 특별경영성과급을 신설하는 내용을 담고 있다. [수원=뉴스핌] 류기찬 기자 = 김영훈 고용노동부 장관(가운데), 최승호 삼성전자 노조 공동투쟁본부 위원장(오른쪽), 여명구 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 피플팀장이 20일 오후 경기 수원시 장안구 경기지방고용노동청에서 열린 삼성전자 노사교섭 결과 브리핑에서 손을 맞잡고 있다. 2026.05.20 ryuchan0925@newspim.com 특별경영성과급 재원은 노사가 합의해 선정한 사업성과의 10.5%로 정했다. 지급률 상한은 두지 않는다. 성과급 재원 배분은 DS부문 전체 기준 40%, 사업부 기준 60%로 나눠 이뤄진다. 공통 조직 지급률은 메모리사업부 지급률의 70% 수준으로 정했다. ◆ 상한 없어진 DS 보상…메모리 직원 6억 가능성 이번 합의안의 핵심은 성과급 상한 폐지다. 기존 OPI는 연봉의 최대 50%까지 지급되는 구조였지만, 새로 도입되는 DS부문 특별경영성과급은 지급 한도를 두지 않는다. 사업성과를 영업이익으로 가정할 경우 메모리사업부 임직원에게 돌아가는 성과급 규모는 크게 늘어날 수 있다. 올해 삼성전자의 영업이익 전망치를 300조원 안팎으로 놓고 계산하면, DS부문 특별경영성과급 재원은 약 31조5000억원 규모가 된다. 이 가운데 40%인 약 12조6000억원은 DS부문 전체 임직원에게 배분된다. DS부문 임직원 수를 약 7만8000명으로 보면 사업부와 관계없이 1인당 약 1억6000만원이 돌아가는 구조다. 나머지 60%인 약 18조9000억원은 사업부별 성과에 따라 배분된다. 파운드리와 시스템LSI 등 비메모리 사업부가 적자로 인해 사업부 배분에서 제외된다고 가정할 경우, 이 재원은 메모리사업부(약 2만8000명)와 공통 조직(약 3만명)에만 돌아가게 된다. 노사가 합의한 '1 대 0.7'의 지급률 비율을 적용해 계산하면, 메모리사업부 임직원은 1인당 약 3억8000만원, 공통 조직은 약 2억7000만원을 추가로 받게 되는 구조다. 메모리사업부 임직원이 기존 OPI로 연봉의 50%를 받을 경우 연봉 1억원 기준 약 5000만원이 더해진다. 이 경우 특별경영성과급과 OPI를 합친 총 성과급은 1인당 최대 6억원 안팎까지 늘어날 수 있다. 다만 이는 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산이다. 합의서상 사업성과 산정 기준이 최종적으로 어떻게 정해지는지, 실제 실적이 어느 수준에서 확정되는지에 따라 지급액은 달라질 수 있다. ◆ 적자 사업부도 보상…2027년부터 차등 적용 비메모리 등 적자 사업부도 일정 수준의 성과급을 받을 수 있다. 합의안에 따르면 적자 사업부는 부문 재원을 활용해 산출된 공통 지급률의 60%를 적용받는다. 다만 이 기준은 1년 유예돼 2027년분부터 적용된다. 올해는 적자 사업부에도 DS부문 공통 배분 재원에 따른 성과급이 지급될 가능성이 있다. 사업성과를 영업이익으로 가정한 계산에서는 비메모리 부문 임직원도 최소 1억6000만원가량의 성과급을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 특별경영성과급은 현금이 아닌 자사주로 지급된다. 세후 금액 전액을 자사주로 주고, 지급 주식의 3분의 1은 즉시 매각할 수 있다. 나머지 3분의 1씩은 각각 1년, 2년간 매각이 제한된다. DS부문 특별경영성과급 제도는 향후 10년간 적용된다. 2026년부터 2028년까지는 매년 DS부문 영업이익 200조원 달성, 2029년부터 2035년까지는 매년 DS부문 영업이익 100조원 달성이 조건이다. 임금 인상률은 평균 6.2%로 정해졌다. 기본인상률 4.1%, 성과인상률 평균 2.1%를 합친 수치다. 노사는 사내주택 대부 제도 도입과 자녀출산경조금 상향에도 합의했다. 자녀출산경조금은 첫째 100만원, 둘째 200만원, 셋째 이상 500만원으로 오른다. DX부문과 CSS사업팀에는 상생협력 차원에서 600만원 상당의 자사주를 지급하기로 했다. 협력업체 동반성장을 위한 재원 조성 및 운영 계획도 별도로 발표할 예정이다. 다만 잠정 합의안이 최종 확정된 것은 아니다. 노조는 조합원 찬반투표를 거쳐 합의안 수용 여부를 결정할 예정이다. 찬반투표에서 과반 찬성이 나오면 임금협약은 최종 타결된다. kji01@newspim.com 2026-05-21 07:45
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박수현 43.5% vs 김태흠 43.9% [서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 6·3 지방선거 충남지사 선거에 출마한 박수현 더불어민주당 후보와 김태흠 국민의힘 후보가 오차 범위 내 초접전을 벌이고 있는 것으로 조사됐다. 또 충남 도민 10명 중 8명 이상이 이번 지방선거에 투표하겠다는 의향을 밝혔다. ◆ 박수현 43.5% vs 김태흠 43.9%...오차 범위 내 0.4%p 초접전 종합뉴스통신사 뉴스핌 의뢰로 여론조사 전문기관 리얼미터가 지난 18일부터 19일까지 충남 거주 만 18세 이상 남녀 806명을 대상으로 실시한 충남지사 후보 지지도 조사 결과 박수현 후보 43.5%, 김태흠 후보 43.9%였다. 두 후보 간 격차는 0.4%p(포인트)로 오차 범위 안이다. '없음'은 4.6%, '잘 모름'은 8.1%였다. 지역별로는 김 후보가 천안시에서 45.0%를 기록해 박 후보(42.7%)보다 높게 조사됐다. 서남권(보령시·서산시·서천군·예산군·태안군·홍성군)에서도 김 후보는 48.8%로 박 후보(39.2%)보다 높았다. 반면 박 후보는 아산·당진시에서 47.1%를 기록하며 김 후보(37.5%)에 우세했고, 동남권(공주시·논산시·계룡시·금산군·부여군·청양군)에서도 46.0%로 김 후보(43.2%)를 웃돌았다. 연령별로는 김 후보가 만 18~29세에서 40.8%를 기록해 박 후보(31.5%)보다 높았다. 60대에서도 김 후보는 53.5%로 박 후보(41.2%)보다 높았고, 70세 이상에서는 김 후보 61.3%, 박 후보 26.9%였다. 반면 박 후보는 30대에서 40.2%로 김 후보(39.2%)를 소폭 웃돌았다. 40대에서는 박 후보 61.7%, 김 후보 29.2%였고, 50대에서는 박 후보 56.3%, 김 후보 36.0%로 크게 앞섰다.  성별로는 남성층에서 김 후보가 47.1%를 기록해 박 후보(44.1%)보다 높았다. 여성층에서는 박 후보 42.8%, 김 후보 40.5%였다.  정당 지지층별로는 집권 여당인 더불어민주당 지지층의 84.6%가 박 후보를 지지한다고 답했다. 제1야당인 국민의힘 지지층의 89.4%는 김 후보를 택했다. 조국혁신당 지지층에서는 박 후보 64.5%, 김 후보 24.0%였다. 개혁신당 지지층에서는 김 후보 48.5%, 박 후보 31.0%였다. 투표 의향별로는 '반드시 투표하겠다'는 적극 투표층에서 박 후보가 48.8%로 김 후보(45.2%)보다 높았다. 반면 투표 의향층 전체에서는 김 후보 46.2%, 박 후보 43.8%였다. 투표 의향이 없다는 응답층에서는 박 후보 44.6%, 김 후보 27.7%였다. ◆ 충남도민 83.7% "지방선거 투표하겠다" 투표 의향은 83.7%가 투표하겠다고 답했다. '반드시 투표' 66.1%, '가급적 투표' 17.7%였다. 반면 '별로 투표할 생각 없음' 6.0%, '전혀 투표할 생각 없음' 8.0%였다. 권역별 투표 의향은 동남권 85.4%, 서남권 84.1%, 천안시 83.6%, 아산·당진시 82.3%였다. 전 권역에서 투표 의향층은 80%를 넘었다. 연령별로는 60대가 91.3%로 가장 높았고, 50대 89.7%, 70세 이상 88.9%, 40대 88.3% 순이었다. 뒤이어 30대는 72.5%, 만 18~29세 63.1%였다. 이번 여론조사는 휴대전화 가상(안심)번호를 무작위로 추출해 자동응답조사(ARS)방식으로 진행됐다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.5%p, 응답률은 8.2%다. 2026년 4월 말 행정안전부 주민등록 인구를 기준으로 성별, 연령별, 지역별 가중치(림가중)를 적용했다. 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. oneway@newspim.com 2026-05-21 05:00

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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