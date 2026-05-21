[오늘날씨] 전국 흐리고 비 계속...서울 한낮 20도

AI 핵심 요약beta
- 기상청은 21일 전국에 비가 오다가 밤부터 중부지방을 중심으로 갬이라고 밝혔다.
- 강원 동해안·산지와 제주도에 많은 비가 예보됐고 대부분 지역은 20~150mm 비가 내리겠다.
- 아침기온 13~19도, 낮기온 17~25도로 크지 않고 미세먼지는 전국 '좋음'~'보통' 수준이겠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 21일인 목요일은 전국이 흐리고 비가 내리는 가운데 밤부터 중부지방을 중심으로 맑아지겠다.
기상청에 따르면 이날 우리나라는 전국 곳에 따라 비 내리겠다. 낮 동안 지역에 따라 빗줄기가 약해지는 곳도 있겠다. 오는 22일 오후부터 비는 그칠 전망이다.
지난 20일부터 예상 강수량은 서울·인천·경기와 서해5도는 30~100mm, 강원 동해안·산지는 50~150mm, 강원 내륙은 30~100mm다.
대전·세종·충남과 충북은 30~100mm, 광주.·전남과 전북은 20~80mm다. 경북 서부 내륙, 경북 북부 동해안·북동 산지는 30~80mm다. 부산·울산·경남, 대구·경북(서부내륙과 북부동해안.북동산지 제외), 울릉도·독도는 20~80mm다. 제주도(북부 제외)는 30~120mm, 제주도북부는 10~60mm로 전망된다.
아침 최저기온은 13~19도로 전망된다. ▲서울 16도 ▲인천 15도 ▲춘천 14도 ▲강릉 14도 ▲대전 16도 ▲대구 16도 ▲전주 17도 ▲광주 16도 ▲부산 19도 ▲제주 18도 ▲울릉도·독도 16도다.
낮 최고기온은 17∼25도로 예상된다. 지역별로 보면 ▲서울 20도 ▲인천 21도 ▲춘천 20도 ▲강릉 17도 ▲대전 22도 ▲대구 23도 ▲전주 21도 ▲광주 21도 ▲부산 23도 ▲제주 22도 ▲울릉도·독도 19도다.
미세먼지 농도는 원활한 대기 확산과 강수의 영향으로 전국이 대체로 '좋음'에서 '보통' 수준을 나타내겠다.
calebcao@newspim.com