텐센트, 게임문화재단·콘진원 협력 확대…한국 게임 생태계 협력 전방위 확대

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 텐센트와 게임문화재단이 19일 업무협약을 체결했다.

양 기관은 글로벌 게임 정책 및 문화 심포지엄을 공동 개최하고 게임의 문화·사회적 영향력에 대한 인식 제고를 위한 공동 프로젝트를 추진하기로 했다.

대니 마티 텐센트 공공관계 및 글로벌 정책 총괄 대표와 게임문화재단 유병한 이사장이 지난 19일 업무협약(MOU) 체결 후 기념 촬영을 하고 있다. [사진=텐센트]

텐센트의 대니 마티 공공관계 및 글로벌 정책 총괄 대표는 "게임의 문화·사회적 가치에 대한 의미 있는 논의를 함께 나누고 글로벌 게임 생태계의 장기적인 성장에 기여할 수 있게 돼 기쁘다"고 말했다.

게임문화재단 유병한 이사장은 "게임은 국경을 초월해 서로 다른 문화권의 사람들을 연결하는 힘을 갖고 있다"며 "텐센트와 같은 업계 파트너들과의 협력을 통해 건강하고 책임감 있는 게임 문화를 발전시켜 나가겠다"고 했다.

텐센트는 한국콘텐츠진흥원과도 협력을 이어가고 있다. 18일에는 진흥원의 게임인재원과 공동 기획한 '넥스트 레벨, 텐센트 토크' 세미나를 개최했다.

세미나에서는 텐센트 게임 리서치 센터의 이정호 시니어 게임 애널리시스 인사이트 매니저와 텐센트 클라우드 코리아의 최다연 비즈니스 디벨롭먼트 매니저가 게임 개발 전 주기에 걸친 크리에이티브 전략과 AI 기반 기술을 소개했다. 특히 훈위안 3D 생성 엔진 등 게임 개발에 접목된 최신 AI 기술 사례가 다뤄졌으며, 참가자들은 글로벌 게임 스튜디오의 개발 프로세스와 직무를 소개받으며 진로 탐색 기회를 얻었다.

yuniya@newspim.com