그라비티 게임 유나이트, '라그나로크 제로: 글로벌' OBT 실시

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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 그라비티 게임 유나이트(GGU)가 PC MMORPG '라그나로크 제로: 글로벌'의 오픈 베타 테스트(OBT)를 20일 시작했다. OBT는 28일 오전 7시 59분(말레이시아 시간)까지 진행된다.

동남아시아, 유럽, 오세아니아 지역을 대상으로 실시되는 이번 OBT는 공식 홈페이지에서 회원가입을 완료한 후 PC 버전 클라이언트를 다운로드하면 참여할 수 있다.

그라비티 홍보unit_PC MMORPG '라그나로크 제로 글로벌' OBT 이미지 [사진=그라비티]

라그나로크 제로: 글로벌은 '라그나로크 온라인'의 세계관과 2D 도트 그래픽, BGM을 현대적으로 재현했다. 원작의 클래식한 분위기를 유지하면서 미드가르드 세계관을 확장한 신규 스토리와 콘텐츠를 추가했다. 성장 구조와 게임 진행 흐름을 개선했으며 UI와 UX를 업그레이드했다. 자동 전투 기능과 카메라 확장 기능을 더해 게임 내 시야각을 넓혔고, 지역 이동 시 동선을 단순화했다.

OBT 버전에서는 다양한 직업군을 선택할 수 있으며 최대 레벨 50까지 플레이 가능하다. 정식 론칭 버전에서는 PC 기반 라그나로크 IP 타이틀 최초로 동남아시아, 유럽, 오세아니아 지역 통합 서버를 적용할 예정이다. 유저가 직접 참여하는 UGC 콘텐츠(User-generated Content)도 준비 중이다.

GGU는 OBT 기간 동안 다양한 이벤트를 마련했다. OBT 페이지에 접속해 출석하면 매일 1회 2만 무료 카프라 포인트를 지급한다. OBT 기간 동안 달성한 레벨에 따른 보상은 정식 론칭 시 지급된다. 게임 플레이 후 설문 조사에 참여하면 인게임 보상을 추가로 제공한다. 이 외에도 한정 칭호, 버그 제보, OBT 참여 인증 이벤트 등에 참여할 수 있다.

GGU는 라그나로크 제로: 글로벌의 사전예약을 진행 중이다. 사전 예약자에게는 론칭 후 특별 인게임 보상을 제공할 예정이다.

yuniya@newspim.com