경기도의회, 5·18 민주화운동 제46주년 기념 전시회 성황리 개최

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[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도의회는 5·18 민주화운동 제46주년을 기념하는 전시회를 지난 18일부터 20일까지 사흘간 개최했다. 이번 전시회는 '오월의 꽃 오늘의 빛'이라는 주제로 열려 도민들의 큰 관심을 모았다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 5·18 민주화운동 제46주년 기념전시회를 18일부터 20일까지 개최했다. 2026.05.20 beignn@newspim.com

이 전시는 5·18 민주화운동 부상자회 경기지부와 공로자회 경기지부가 공동 주최하며 경기도의회와 경기남부보훈지청 등이 후원했다. 전시 공간에는 당시의 참상을 기록한 역사적 자료들이 배치되었으며 유네스코 세계기록유산으로 등재된 '오월 일기' 복사본도 공개됐다.

특히 전시의 '오월의 꽃 오늘의 빛 기억의 벽' 코너에서는 도민들이 오월 영령을 추모하고 민주주의의 가치를 되새길 수 있는 참여형 공간이 마련됐다.

또한 로비 한쪽에서는 2000년 이후 출생한 학생들이 참여한 '5·18 민주화운동 기념 학생공모전' 당선작들이 전시되어 많은 방문객들의 이목을 끌었다.

김진경 경기도의장은 기념식에서 "마흔여섯 번째 오월을 맞이하며 영령들의 숭고한 희생에 경의를 표한다"라며 "경기도의회는 그 뜻을 잊지 않고 도민의 삶을 지키며 민주주의를 더욱 단단히 세워나갈 것"이라고 밝혔다.

도의회 관계자는 "이번 전시회가 많은 도민에게 오월의 정신을 되새기는 기회가 되었길 바란다"라고 말했다.

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