서울마주협회 '2026 오너스데이' 나눔 실천, 기부금과 장학금 전달

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=서울마주협회(SROA)가 노블리스 오블리주를 실천하고 있다. 2026 오너스데이를 맞아 나눔을 실천했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국마주협회(SROA) 장학금 수여식 [사진=한국마사회] 2026.05.20 iaspire@newspim.com

지난 17일 렛츠런파크 서울에서 펼쳐진 제34회 서울마주협회장배(G2) 시상식 후 서울마주협회 조용학 회장은 서울사회복지공동모금회에 소외계층을 위한 기부금을 전달했다.

이어 백국인 부회장은 한국경마축산고에 장학금을 전달했다. 한국경마축산고에 재학 중인 9명의 장학생에게 각 200만원씩 1800만원 규모로 수여됐다.

SROA장학금 전달은 2022년 시작돼 올해로 5회째다. 기수, 조교사, 마필관리사, 트랙라이더 등 미래 말산업 인재 양성에 장학금이 쓰이고 있다.

특히 SROA장학생 중 기수를 희망하는 학생들이 한국마사회가 추진 중인 '남아공 기수양성 프로그램'에 참가하는 등 말산업 인재 양성을 위한 양 기관의 노력이 실질적인 결실로 이어지고 있는 상황이다.

서울마주협회 조용학 회장은 "오너스데이를 맞아 마주로서의 사회적 연대와 책임을 실천할 수 있어 기쁘게 생각한다"며, "최근 우리 장학생들이 경마 현장에서 일하기 시작하는 것을 보며 큰 보람을 느낀다. 앞으로도 경마인을 꿈꾸는 학생들이 더 큰 비전을 갖고 도전할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

한국마사회 우희종 회장은 "오너스데이를 맞아 지금까지 한국경마를 지탱해 온 마주분들의 헌신과 공로에 깊은 감사를 전한다"며 "말(馬)을 통한 나눔의 가치와 철학이 더욱 빛날 수 있도록 마사회도 앞으로 더욱 힘을 보태겠다"고 밝혔다.

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