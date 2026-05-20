임문영 광주 광산을 후보, 1호 공약 'AI모빌리티 실증' 발표

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"광산 내 산업단지, 혁신 거점으로 탈바꿈"

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보가 제1호 공약으로 'AI 모빌리티 실증 선도도시 기반 조성'을 발표했다.

임 후보는 20일 보도자료를 내고 "AI 시대에는 제조도시 보다는 데이터를 만들고 실증하며 새로운 서비스를 검증하는 도시가 경쟁력을 갖게 된다"며 "광주를 시민이 체감하고 기업이 성장하는 효능감있는 AI모빌리티 실증 선도지역으로 만들겠다"고 밝혔다.

임문영 더불어민주당 광주 광산을 국회의원 보궐선거 후보. [사진=임문영 후보 측] 2026.05.20 bless4ya@newspim.com

그는 "빛그린산단과 진곡산단, 미래차국가산단을 연결하면 제조단지를 넘어 AI 기반 미래차와 자율주행, 교통서비스 실증이 가능한 세계적 수준의 미래산업 벨트로 성장할 수 있다"고 설명했다.

특히 "AI모빌리티 산업은 연구실과 시험장만으로 완성되지 않는다"며 "실제 도로와 산업단지, 생활권에서 시민이 직접 참여하는 리빙랩형 실증이 이뤄져야 경쟁력을 확보할 수 있다"고 밝혔다.

이를 위해 ▲시민참여형 AI모빌리티 리빙랩 구축 ▲빛그린·진곡·미래차국가산단 연계 미래차 실증벨트 강화 ▲AI모빌리티 신산업 창업·보육 확대 ▲광주형 MaaS(통합교통서비스) 단계적 실증 및 제도개선 등 4대 추진 과제를 제시했다.

임 후보는 "광주는 민주주의를 지켜낸 도시였다면 이제는 대한민국 미래산업의 방향을 가장 먼저 보여주는 도시가 돼야 한다"며 "광산을 산업단지를 AI 기반 미래산업과 청년 창업이 함께 성장하는 혁신 거점으로 바꾸겠다"고 말했다.

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