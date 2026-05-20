경기도, 20일 오후 1시 재난안전대책본부 비상근무 실시

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 20일부터 많은 비가 예보돼 20일 13시 재난안전대책본부 비상근무를 실시했다.
- 김동연 지사는 호우특보 수준 첫 강우에 대비해 과잉대응 원칙 아래 사전대비와 신속대응을 특별지시했다.
- 경기도는 재해 취약지역 점검과 주민 대피체계 구축을 강조하며 위험지역 접근 자제와 선제 대피를 당부했다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도는 20일부터 21일 낮까지 경기도 전역에 많은 비가 전망되고 서해안권, 경기북부를 중심으로 최대 100mm 이상의 강우가 예상됨에 따라 20일 13시부로 재난안전대책본부 비상근무를 실시 선제적인 대응에 돌입한다.
김동연 경기도지사도 올해 여름철 대책기간(5.15.~10.15.) 개시 이후 호우특보 수준의 첫 강우가 예상됨에 따라 '재난대응은 과잉대응 원칙'으로 철저한 사전대비와 신속한 대응을 통한 도민의 안전확보를 강조하는 특별지시를 내렸다.
김 지사는 20일 공문을 통해 ▲부단체장 중심 상황관리를 통해 촘촘한 사전대비 및 신속한 현장대응체계 구축 ▲밤 취약시간대 집중호우 가능성으로 배수시설, 차단시설, 배수펌프장 점검 및 수방자재 전진배치 등 지속적인 예찰 ▲과거 피해지역, 지하차도, 지하공간, 하천변 산책로, 급경사지 등 재해 취약지역에 대한 예찰 및 점검 실시 ▲읍면동장 대피명령권, 주민대피지원단을 적극 활용하여 현장중심의 신속하고 안전한 대피체계 구축 ▲위험 기상 및 재난 발생 징후 발생 시 재난문자, 민방위경보시설, 마을방송, 재난예경보시설 등을 통해 신속한 상황전파 및 통제·대피 실시 ▲강풍 대비 간판, 타워크레인, 공사장 가시설·자재 등 전도·낙하 점검·고정 조치 등을 당부했다.
도 관계자는 "호우주의보 발효 등 위험기상 시 하천변, 반지하·주차장과 같은 지하공간, 급경사지 등 위험지역 접근을 삼가고 미리 안전한 곳으로 대피해 주시기 바란다"고 당부했다.
1141world@newspim.com