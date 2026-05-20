완주군, 만경강 친수지구 연결 '징검다리' 조성 완료

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

봉동·용진 문화공간 연결 보행환경 개선 사업

만경강 생태경관 활용 친수 관광명소 기대감

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군이 만경강을 사이에 두고 떨어져 있던 봉동·용진 친수공간을 징검다리로 연결하며 주민 보행 편의를 크게 개선했다.

완주군은 만경강 양안을 잇는 '만경강 징검다리 조성 사업'을 마무리하고 주민들이 걸어서 두 문화공간을 오갈 수 있도록 개방했다고 20일 밝혔다.

만경강 징검다리[사진=완주군]2026.05.20 gojongwin@newspim.com

이번 사업으로 '봉동 다목적문화광장'과 '용진 수변문화공원'이 연결되면서 기존에 먼 거리를 우회해야 했던 주민 불편이 해소될 것으로 기대된다.

군은 만경강 친수지구의 접근성을 높이고 생태·문화 환경을 개선하기 위해 총사업비 2억8000여만원을 투입했다. 지난해 12월 하천점용허가를 받은 뒤 올해 3월 공사에 착수했으며, 공정 관리를 통해 공사 기간을 단축해 지난 5월 초 사업을 완료했다.

특히 하천 내 설치 시설물인 점을 고려해 안전 확보에도 중점을 뒀다. 군은 전북지방환경청의 정식 하천점용허가를 받아 구조적 안전성을 확보했으며, 우기철 이용 자제 안내와 안전수칙 등을 담은 안내판도 현장에 설치했다.

완주군은 이번 징검다리 개방으로 만경강 양안 문화공간과 산책로가 하나로 연결되면서 주민들에게 더욱 다양한 산책 동선을 제공할 수 있을 것으로 보고 있다. 또 만경강 생태경관을 가까이에서 체험할 수 있는 새로운 친수 관광명소로 자리매김할 것으로 기대하고 있다.

gojongwin@newspim.com