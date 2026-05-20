조지훈·이원택 "민주당 원팀으로 전주·전북 대전환 실현"

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이재명 정부 연계 지방주도 성장론 공동 강조

전북 발전·미래산업 육성 위한 원팀 승리 다짐

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 조지훈 전주시장 후보와 이원택 전북도지사 후보가 20일 합동 기자회견을 열고 "민주당 원팀으로 전주와 전북의 성공 시대를 열겠다"며 지방선거 승리를 통한 지역 발전 의지를 강조했다.

두 후보는 이날 전주시청 브리핑룸에서 기자회견을 갖고 "이번 제9회 전국동시지방선거는 이재명 정부의 지방 동반자를 선출하는 중요한 선거"라며 "지방 주도 성장을 뒷받침할 강력한 지방정부 구성이 필요하다"고 밝혔다.

조지훈·이원택 후보가 합동 기자회견을 열고 "민주당 원팀으로 전주와 전북의 성공 시대를 열겠다"고 강조했다.[사진=조지훈 캠프]2026.05.20 lbs0964@newspim.com

조 후보는 "빛의 혁명으로 탄생한 이재명 정부와 함께 전북 발전의 기회를 현실로 만들어야 할 시점"이라며 "민주당 후보만이 중앙정부와 국회를 아우르는 추진력으로 전주·전북의 발전을 이끌 수 있다"고 말했다.

이어 "전북은 수도권과 영남, 호남 내부 소외라는 삼중 위기를 겪어왔다"며 "이원택 후보와 함께 미래 산업과 경제 성장 기반을 구축해 전북 대도약을 이루겠다"고 강조했다.

또 공식 선거운동 기간 동안 시민들과 직접 만나 현장의 목소리를 듣는 경청 중심 선거운동을 이어가겠다는 계획도 밝혔다.

이 후보는 이번 지방선거의 의미에 대해 "지역을 가장 잘 아는 지역 전문가들이 지방자치의 중심으로 나서는 새로운 출발점"이라고 평가했다.

그러면서 "지역에서 삶을 일구며 현안을 해결해온 후보들이야말로 지방 발전을 이끌 적임자"라며 "이재명 정부와 함께 전북 대전환의 문을 열고 지방 주도 성장을 반드시 실현하겠다"고 말했다.

두 후보는 "미래 산업의 중심지로 전북과 전주를 대한민국의 새로운 표준으로 다시 세우겠다"며 민주당 원팀 승리를 거듭 호소했다.

lbs0964@newspim.com