안산시 생활개선회, 농번기 대부도 포도농가 일손돕기 나서

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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 시 소속 여성농업인 단체인 생활개선안산시연합회가 본격적인 농번기를 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪는 대부동 포도농가에서 포도 순따기 봉사활동을 펼쳤다고 20일 밝혔다.

19일 생활개선안산시연합회가 대부도 포도농가에서 포도 순따기 봉사활동을 하고 기념촬영을 하고 있다. [사진=안산시]

시에 따르면 이번 봉사활동에는 생활개선안산시연합회 회원 130여 명이 참여했다. 대부동 일대 포도농가 10여 곳에서 진행됐으며 고령화와 일손 부족으로 제때 작업이 어려운 농가를 지원하기 위해 마련됐다.

이날 회원들은 무더운 날씨 속에서도 한해 포도 농사의 결실에 큰 영향을 미치는 포도 순따기와 농장 주변 환경 정비에 힘을 보탰다.

생활개선안산시연합회의 대부도 포도농가 일손돕기는 일회성 행사에 그치지 않고 해마다 이어져 온 대표적인 농촌 상생 활동이다.

대부포도 농가 관계자는 "포도 순따기는 시기를 놓치면 한 해 농사에 큰 차질이 생기는데 매년 제 일처럼 찾아와 힘을 보태주는 생활개선회 회원들 덕분에 시름을 덜었다"며 감사의 뜻을 전했다.

이순영 생활개선안산시연합회장은 "본격적인 영농철을 맞아 일손 부족으로 어려움을 겪는 농가에 조금이나마 보탬이 될 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 일손돕기와 이웃 나눔 활동을 지속해 따뜻한 안산을 만드는 데 앞장서겠다"고 말했다.

이억배 농업기술센터 소장은 "매년 농촌의 어려움을 함께 나누기 위해 자발적으로 봉사에 참여해 주시는 회원들께 감사드린다"며 "농가들이 제때 영농 작업을 마칠 수 있도록 기술 지원과 농업인 복지 향상에 최선을 다하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com