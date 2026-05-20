충북도, 중동 리스크에 선제 대응… "피해 기업 근로자 고용 지킨다"

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고용부 '버팀 이음 프로젝트' 선정, 국비 20억 확보

석유화학 연관 산업 1200명 지원, 복지·휴가비 지급

[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 중동 정세 장기화로 지역 산업의 불확실성이 커지는 가운데 충북도가 피해 업종 근로자 보호를 위한 선제 대응에 나섰다.

충북도는 고용노동부가 주관한 '버팀 이음 프로젝트' 공모사업에 최종 선정돼 국비 20억 원을 확보했다고 20일 밝혔다.

충북도청. [사진=뉴스핌DB]

이번 사업은 국제 정세 불안으로 직·간접적 타격을 입은 산업 분야 근로자의 고용안정과 장기 재직을 유도하기 위한 것이다.

지원 대상은 석유화학 및 원유 의존도가 높은 화장품 산업과 플라스틱 사출 등 이른바 '뿌리 산업' 종사 근로자다.

이와 함께 중동 사태로 피해를 신고한 도내 기업 53곳의 근로자도 지원 범위에 포함된다.

충북도는 확보한 예산을 바탕으로 근로자 이탈 방지를 위한 복지 지원과 장기 재직 유도책을 병행 추진할 계획이다.

우선 기업 신청일 기준 재직 중인 근로자 약 1200명에게 1인당 최대 50만 원의 복지포인트를 지급한다.

또 3개월 이상 근속한 근로자에게는 1인당 최대 50만 원의 휴가비를 지원해 고용 유지를 유도한다.

재원은 전액 국비로, 화장품 산업에 15억 원, 플라스틱 사출 등 뿌리 산업에 5억 원이 각각 배분된다.

사업 기간은 오는 6월부터 12월까지다.

도 관계자는 "이번 선정은 중동 상황 장기화에 따른 산업 피해에 대해 충북도가 체계적으로 대응해온 점을 인정받은 결과"라며 "근로자의 고용 불안을 최소화하고 지역 경제 회복에 실질적인 도움이 되도록 사업을 내실 있게 추진하겠다"고 말했다.

baek3413@newspim.com