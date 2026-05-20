군포시, 카카오 알림톡 통해 '지방세 환급안내문' 발송

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미환급금 줄이고 시민 편의 높이는 서비스 확대

[군포=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 군포시는 미환급금을 줄이고 시민 편의를 높이기 위해 오는 21일 지방세 환급금 미수령 대상자에게 카카오 알림톡을 통한 지방세 환급안내문을 발송한다고 20일 밝혔다.

지방세환급금 신청 안내 홍보물. [사진=군포시]

시에 따르면 지방세 환급금은 자동차세 연납 후 차량 이전·폐차, 국세 경정 등의 사유로 발생하며 환급 결정일로부터 5년 이내에 신청하지 않으면 권리가 소멸된다.

이에 납세자가 보다 쉽고 편리하게 지방세 환급금을 신청할 수 있도록 카카오 알림톡 전자문서를 활용한 환급 안내 서비스를 운영한다.

카카오 알림톡은 본인인증 후 환급 세목과 금액을 간편하게 확인할 수 있어 우편 안내문보다 신속하고 정확한 전달이 가능하다.

특히 군포시는 카카오톡 채널 '군포시 지방세 환급 신청'을 운영하고 있어 시민들이 모바일을 통해 언제 어디서나 간편하게 환급을 신청할 수 있도록 하고 있다. 카카오톡 검색창에서 채널명(군포시 지방세 환급 신청)을 검색해 친구 추가 후 안내 절차에 따라 신청하면 된다. 이 밖에도 환급 신청은 위택스, 부서방문, 전화 등을 통해 가능하다.

시 관계자는 "지방세 환급금은 시민의 소중한 재산인 만큼 대상자들이 환급 기한을 놓치지 않도록 다양한 비대면 안내 서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com