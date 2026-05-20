전주시, 청년희망단과 맞춤형 청년정책 발굴 본격화

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분과별 정책 제안 완성도 제고 간담회 추진

청년 참여 확대 기반 소통형 정책환경 조성

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 전주시가 청년 참여기구인 청년희망단과 함께 청년 눈높이에 맞춘 정책 발굴과 제안 활동에 속도를 내고 있다.

전주시는 지난 1월 출범한 제10기 청년희망단이 기획소통·일자리정책·인구정책·문화교육·복지 등 5개 분과를 중심으로 다양한 청년정책 제안 활동을 활발히 이어가고 있다고 20일 밝혔다.

청년희망단[사진=전주시]2026.05.20 lbs0964@newspim.com

청년희망단은 지역 청년들의 의견을 시정에 반영하기 위한 대표 청년참여기구로, 매월 분과회의를 통해 정책 아이디어를 발굴해 왔으며 최근 정책 제안 초안을 마련하고 현재 최종안 완성 작업을 진행 중이다.

시는 정책 제안의 실효성과 완성도를 높이기 위해 역량 강화교육과 시정 현장 방문 프로그램을 운영하고 있으며, 분과별 멘토 지원을 통해 현실성 있는 정책으로 발전할 수 있도록 돕고 있다.

특히 지난 18일부터는 소관 부서의 사전 검토 의견을 바탕으로 분과별 소통 간담회를 추진하며 청년들과 격의 없는 의견 교류 시간을 갖고 있다. 시는 이를 통해 청년들의 목소리를 정책 과정에 적극 반영하고 실질적인 정책으로 구체화해 나간다는 계획이다.

또 오는 6월에는 청년희망단 정책 발표회를 열어 제안 내용을 다른 청년들과 공유할 예정이며, 하반기에는 청년의 날 행사와 다양한 시정 참여 프로그램을 통해 정책 참여 기회를 확대할 방침이다.

이영숙 과장은 "청년들이 제안한 정책이 단순 아이디어에 머물지 않고 실제 정책으로 이어질 수 있도록 지속적인 소통과 지원을 이어가고 있다"며 "앞으로도 청년 참여 기반 정책 추진에 힘쓰겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com