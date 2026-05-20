전북 출생아 2년 연속 증가…저출생 반등세 '주목'

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청년·주거·돌봄 연계형 인구정책 성과 가시화

전북형 반할주택·보육지원 확대 정책 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 추진 중인 전북형 저출생 대응 정책이 가시적인 성과를 내면서 도내 출생아 수가 2년 연속 증가한 것으로 나타났다.

전북자치도는 "장기간 감소세를 이어오던 출생아 수가 반등한 이후 증가 흐름을 이어가고 있다"며 "청년·출산·보육을 연계한 맞춤형 인구정책 효과가 본격화되고 있다"고 20일 밝혔다.

전북자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.05.20 lbs0964@newspim.com

전북도내 출생아 수는 2023년 6622명에서 2024년 6780명으로 늘어난 데 이어 올해는 7041명을 기록하며 2년 연속 증가세를 보였다. 올해 출생아 수는 전년 대비 261명(3.85%) 증가했으며, 2023년과 비교하면 419명 늘었다.

전북자치도는 지난해 '전북청년 희망 High, 아이 Hi 프로젝트'를 발표하고 생애주기별 지원정책을 추진하고 있다. 해당 사업은 △취업·결혼 부담 완화 △건강한 출산 지원 △행복한 양육환경 조성 △가족친화문화 확산 등 4대 분야를 중심으로 운영된다.

대표 정책인 '전북형 반할주택'은 전국 최초의 출산 연계형 주거정책으로 주목받고 있다. 임대보증금 최대 5000만원을 최장 10년간 무이자로 지원하고, 주변 시세의 절반 수준 임대료로 거주할 수 있도록 한 사업이다. 특히 자녀 1명 출산 시 월 임대료 전액 감면 혜택이 제공된다.

현재 1단계 사업은 장수군·남원시·임실군에 총 320세대 규모로 추진 중이며, 오는 2027년 착공과 2030년 준공을 목표로 하고 있다. 지난 4월에는 진안군과 순창군이 2단계 사업 대상지로 선정돼 200세대 규모 공급이 추진된다.

보육·돌봄 정책도 확대되고 있다. 전북자치도는 전국 최초 어린이집 필요경비 전액 지원과 24시간 돌봄체계 구축 등을 통해 양육 부담 완화에 나서고 있다.

이와 함께 난임 진단비와 시술비 추가 지원, 산후 건강관리 지원 등 임신·출산 전 과정 지원도 강화하고 있다. 도는 현금 지원 중심에서 벗어나 실생활 체감형 정책 확대가 출생률 반등에 긍정적인 영향을 준 것으로 분석하고 있다..

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