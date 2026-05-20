韩KOSPI指数破8000点后大幅回调 外资连续抛售引关注

纽斯频通讯社首尔5月20日电 韩国综合股价指数（KOSPI）在首破8000点后迅速进入回调阶段，外资连续大规模抛售引发市场关注。分析认为，美国长期国债收益率上升及全球资金重新配置是近期韩股波动加剧的主因。

图为位于首尔市中区韩亚银行的交易大厅。【图片=纽斯频通讯社DB】

据韩国交易所20日公布的数据，KOSPI前一交易日收于7227点，下跌3.25%。本月6日，KOSPI首次突破7000点，达7384点；14日升至7981点；15日盘中一度达到8046点，指数首破8000点大关。

不过，在突破8000点后，韩国股市迅速出现回调。KOSPI指数15日盘中触及8000点后回落至7498点，18日收于7516点，19日进一步跌至7227点，波动性明显扩大。

外资资金流向也在近期出现变化。数据显示，自KOSPI突破7000点后的7日至19日，外资已连续9个交易日净卖出，累计净卖出规模达41.8018万亿韩元。同期，韩国个人投资者累计净买入38.3187万亿韩元，承接了大部分外资卖盘。

其中，外资卖出主要集中在KOSPI接近8000点期间。7日外资净卖出7.1693万亿韩元，12日净卖出6.6211万亿韩元；15日和19日则分别净卖出6.3072万亿韩元和6.2623万亿韩元。

市场认为，美国长期国债收益率持续走高，是近期全球风险资产承压的重要背景。根据金融信息平台Investing.com数据，美国10年期国债收益率已升至约4.6%，30年期国债收益率超过5.1%。随着美国长期利率上升，全球投资者对风险资产的偏好有所减弱。

分析指出，美国国债收益率上升后，相较波动较大的股票市场，美国国债的吸引力增强。同时，此前受人工智能（AI）、半导体、电力设备等题材带动快速上涨的高市盈率成长股对利率变化更为敏感，因此面临较大估值压力。

韩国券商认为，近期韩国股市回调除受美国长期利率上升影响外，也与外资对短期快速上涨的韩国市场进行仓位调整有关。数据显示，自3月底至15日盘中突破8000点期间，KOSPI累计上涨约58%，明显高于同期台湾股市（31.6%）、日本股市（22.7%）及美国纳斯达克指数（23.4%）涨幅。

也有分析认为，当前外资并非全面撤离韩国市场，而更多是针对涨幅较大的半导体和人工智能相关板块进行组合调整。部分IT硬件、电池、运输和消费类行业仍获得外资增持。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社