[이재명 정부 1년] 기본소득 받은 농촌, 인구 늘고 창업도 증가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

농식품부, 李 정부 출범 1년 국정성과 발표

농어촌 기본소득 시범사업…인구 반등 효과

K-푸드+ 수출 136억 3000만달러 역대 최대

먹거리돌봄정책 취약계층 넘어 노동자까지

[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 농림축산식품부가 출범 1주년을 맞아 농어촌 기본소득과 K-푸드 수출, 먹거리 기본보장 강화를 주요 국정 성과로 제시했다.

농업 생산 중심 정책에서 벗어나 농촌 소득 안정과 소비 활성화, 수출 확대, 취약계층 복지까지 정책 범위를 넓혔다는 점을 강조한 것이다.

농식품부는 20일 청와대에서 열린 국무회의에서 이런 내용을 담은 '1주년 국정성과'를 발표했다.

농식품부가 가장 먼저 제시한 성과는 농어촌 기본소득이다. 현재 10개 군에서 시범사업을 추진 중이며 지난 4월 말 기준 신청 인원은 30만8000명으로 목표 대비 95% 수준을 기록했다. 사용액은 1272억원으로 집행률은 71%다. 정부는 기본소득 지급 이후 인구와 소비, 창업 증가 효과가 일부 나타나고 있다고 평가했다.

이재명 정부 1년 성과. [자료=농림축산식품부] 2026.05.20 plum@newspim.com

실제로 시범지역 인구는 지난해 9월 31만9000명에서 올해 4월 33만4000명으로 증가했다. 지역 내 등록 가맹점 수도 1만4000개에서 1만6000개로 13.2% 늘었다. 농식품부는 이동장터와 청년 창업 지원, 돌봄 서비스 연계 등을 통해 사업 효과를 확대하고 향후 5개 군 추가 선정과 제도화 기반 마련도 추진할 계획이다.

K-푸드 수출 확대도 주요 성과 가운데 하나로 제시됐다. K-푸드+ 수출은 지난해 136억3000만달러를 기록하며 역대 최대 실적을 새로 썼다. 특히 K-푸드 수출은 처음으로 100억달러를 넘어섰고 정체 흐름을 보이던 농산업 수출도 반등했다.

올해 성장세도 이어지고 있다. 올해 K-푸드+ 수출액은 44억3000만달러로 전년보다 4.7% 증가했다. 지역별로는 미국 9%, 중국 16%, 중동 27%, 유럽연합(EU) 9% 증가세를 보였다. 정부는 수출기업 성장 단계별 맞춤형 지원과 디지털 기반 수출 체계 강화, 글로벌 시장 개척 등을 통해 성장 흐름을 이어간다는 계획이다.

먹거리 정책은 복지 기능을 강화하는 방향으로 추진됐다. 기존 취약계층 중심 지원에서 벗어나 청년과 노동자까지 지원 범위를 넓힌 '먹거리 돌봄 5종 세트'를 새롭게 추진한다.

농식품 바우처 지원 대상은 올해 8만7000가구에서 내년 16만1000가구로 확대한다. 대학생 중심이던 '천원의 아침밥' 사업은 산업단지 노동자까지 포함해 올해 474만식에서 내년 630만식 규모로 늘릴 예정이다.

중소기업 근로자 5만명을 대상으로 점심 결제액의 20%를 할인해주는 '든든한 점심' 사업도 새롭게 도입했다. 임산부 친환경 농산물 지원과 어린이 과일간식 사업도 재개한다.

이재명 정부 1년 성과. [자료=농림축산식품부] 2026.05.20 plum@newspim.com

plum@newspim.com