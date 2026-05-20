'2026 단오맞이 대쾌' 23일 충주 중앙탑공원서 개최

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충주시립택견단 주관…옛 택견판·북청사자놀음 등 공연 풍성

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 단오를 맞아 23일 오후 충주 중앙탑공원에서 '2026 단오맞이 대쾌' 행사가 열린다.

20일 충주시에 따르면 이 행사는 충주시립택견단 주관으로 진행되며 시민들에게 전통문화 공연과 다양한 체험 프로그램을 선보인다.

2025 단오맞이 행사 모습. [사진=충주시] 2026.05.20 baek3413@newspim.com

공연은 충주시립택견단의 대표 프로그램인 '옛 택견판'을 중심으로 펼쳐진다.

택견 견주기(겨루기)를 실제 대결처럼 실감 나게 구성해 관객들에게 긴장감과 재미를 선사할 예정이다.

또 익살꾼의 해학과 재담, 풍물놀이가 어우러진 관객 참여형 공연과 지난해 참여한 충주 어린이 택견단의 무대도 함께 마련된다.

국가무형유산 '북청사자놀음'을 초청해 '길놀이', '거사·사당춤', '무동·꼽추춤' 등을 비롯해 다양한 프로그램이 준비됐다.

행사장에서는 떡메치기, 창포물 머리 감기, 투호, 윷놀이 등 전통놀이를 체험할 수 있다.

시 관계자는 "단오를 맞아 옛 택견판의 확장판인 대쾌를 잘 준비한 만큼 많은 시민의 관심과 관람을 바란다"고 말했다.

baek3413@newspim.com