경기도일자리재단 '경기도 지역 일자리 컨퍼런스' 개최

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경기도와 시군 간 정책 파트너십 강화

급변하는 미래 일자리 환경에 공동 대응

[의정부=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도일자리재단은 지난 19일 노보텔 앰배서더 수원에서 도내 31개 시군 일자리 정책 관계자 100여 명이 참석한 가운데 '2026 경기도 지역 일자리 컨퍼런스'를 개최했다고 20일 밝혔다.

컨퍼런스 협약식 사진. [사진=경기도일자리재단]

재단에 따르면 이번 행사는 경기도와 시군 간 정책 파트너십을 강화하고 급변하는 미래 일자리 환경에 공동 대응하기 위한 협력 기반을 마련하고자 기획됐다.

주요 프로그램으로는 '시군 맞춤형 일자리 지원사업 협약식'이 진행됐다. 재단과 시군은 이번 협약을 통해 지역별 특색을 반영한 일자리 사업의 성공적 추진을 위해 상호 협력하기로 했다. 이어 구체적인 사업 운영 방향과 협력 방안을 공유했다.

실무 세션에서는 '경기도일자리상황판' 시연이 이뤄졌다. 재단은 시군 담당자가 지역 고용 현황을 데이터로 확인하고 분석할 수 있는 시스템을 현장에서 소개했다. 이를 통해 데이터 중심 일자리 행정 역량 강화를 지원할 계획이다.

마지막 세션에서는 송길영 작가가 연사로 나서 '일자리로 바라본 시대예보 : 경량문명의 탄생'을 주제로 특강을 진행했다. 송 작가는 변화하는 시대정신과 기술 환경 속에서 직면한 일자리의 변화상을 제시했다.

윤덕룡 경기도일자리재단 대표이사는 "인구구조와 산업 특성 등 다양한 요인으로 발생하는 일자리 문제는 기초지자체와 광역자치단체 간 협업이 필수"라며 "이번 컨퍼런스를 계기로 경기도 31개 시군이 하나의 협력체계로 힘을 모아 일자리 문제 해결에 노력하겠다"고 말했다.

1141world@newspim.com