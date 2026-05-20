교육부, AI 기반 '모두의 한국어' 콘텐츠 1950차시로 확대

이주배경학생 한국어 예비과정 50차시 신설

초1~2 수학 어휘 콘텐츠 80차시 제공

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 교육부와 한국교육학술정보원은 이주배경학생의 한국어 학습을 돕기 위해 인공지능(AI) 기반 온라인 시스템 '모두의 한국어'에 신규 학습 콘텐츠 130차시를 추가해 제공한다고 20일 밝혔다.

'모두의 한국어'는 이주배경학생이 학교와 가정에서 한국어를 학습할 수 있도록 한국어 능력 진단, 학생별 학습 관리, 수준별 맞춤형 콘텐츠를 제공하는 온라인 시스템이다. 이번 신규 콘텐츠 확대로 전체 학습 콘텐츠는 기존 1820차시에서 1950차시로 늘었다.

교육부 전경. [사진=교육부]

교육부는 최근 다양한 언어·문화 배경을 가진 이주배경학생이 증가하면서 학교 적응과 교과 수업 이해를 함께 지원할 수 있는 콘텐츠가 필요하다는 현장 의견을 반영했다고 설명했다. 이에 따라 초등학생 대상 한국어 예비과정 50차시와 초등학교 1~2학년 수학 어휘 학습과정 80차시를 새로 개발했다.

한국어 예비과정은 한국어를 처음 배우는 학생이 한글 읽기 연습부터 인사하기, 학교 장소 알기, 교실 물건 익히기, 수업 시작 표현, 학교 규칙 등 학교생활에 필요한 기초 표현을 실제 상황 속에서 익힐 수 있도록 구성됐다.

초등 1~2학년 수학 어휘 학습과정은 '수', '순서', '문제', '해결하다', '더하다', '빼다' 등 수학 수업에서 자주 쓰이는 표현을 그림과 애니메이션으로 이해하도록 돕는다. 학생들은 어휘의 의미뿐 아니라 교과 수업에서 해당 표현이 어떻게 활용되는지도 함께 학습할 수 있다.

신규 콘텐츠 개발에는 초등학교 현장 교사와 한국어교육 전문가 등 17명이 참여했다. 현장 교사들은 실제 학교생활과 수업에서 필요한 표현을 중심으로 내용을 구성했고, 한국어교육 전문가들은 학습 내용의 적절성과 표현의 정확성을 검토했다.

교육부는 한국어가 익숙하지 않은 학생도 학습 목표와 주요 표현을 이해할 수 있도록 영어, 중국어, 베트남어, 러시아어, 크메르어, 카자흐어, 필리핀어, 일본어, 몽골어, 아랍어 등 10개 언어로 문자와 음성을 제공한다.

아울러 교육부는 올해 하반기부터 중학교 교과 학습을 위한 한국어 콘텐츠 개발도 추진할 계획이다. 학교 현장의 의견을 반영해 이주배경학생이 의사소통뿐 아니라 교과 수업에서도 언어 장벽을 겪지 않도록 '모두의 한국어' 탑재 콘텐츠를 단계적으로 확대한다는 방침이다.

최교진 교육부 장관은 "이주배경학생이 학교생활에 안정적으로 적응하기 위해서는 한국어 의사소통뿐만 아니라 학교 생활과 교과학습에서 사용하는 표현을 함께 익히는 것이 중요하다"며 "앞으로도 이주배경학생이 한국어를 쉽고 재미있게 배우고, 교실 안에서 자신의 역량을 키울 수 있도록 지원을 강화하겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com