태국·베트남서 '2026 코리아시즌'… K컬처 발레·클래식·미디어아트 선보인다

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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 동남아시아 핵심 K-컬처 거점인 태국과 베트남에서 '2026 코리아시즌'을 열고 한국문화의 다채로운 매력을 집중 선보인다.

문화체육관광부는 주태국한국문화원, 주베트남한국문화원, 한국국제문화교류진흥원과 함께 태국과 베트남에서 '2026 코리아시즌'을 개최한다. 주태국한국문화원의 이전 재개관과 주베트남한국문화원의 개원 20주년이 겹치는 해인 만큼, 이번 코리아시즌은 양국 국민이 문화를 통해 교감하는 축제의 장이 될 전망이다.

2026 코리아시즌 태국(왼쪽)과 베트남. [자료= 문체부]

코리아시즌의 첫 포문은 윤별발레컴퍼니의 창작 공연 '갓(Gat)'이 연다. 한국 전통 모자 갓을 발레로 재해석한 이 공연은 23일 태국 방콕 시암 픽 카네 공연장에 이어 5월 27일 베트남 하노이 호금오페라하우스에서 관객을 만난다.

10월에는 한국·태국·베트남 음악인들이 함께 무대에 오르는 'K-라이브 페스티벌'이 열린다. 밴드 음악과 생동감 넘치는 무대로 현지 관객에게 특별한 문화 경험을 선사할 예정이다. 11월에는 베트남 호금오페라하우스에서 베트남국립오케스트라와 협연해 유명 K-팝을 클래식으로 재해석한 공연도 펼쳐진다.

연말에는 한국 전통문화를 소재로 한 미디어아트 특별전시가 마련된다. 태국에서는 한국문화원 재개원과 연계해 문화원 내 전시를 진행하고, 베트남에서는 민족학박물관에서 12월부터 내년 1월까지 국립민속박물관의 '호랑이 신(神)나다' 전시를 개최한다.

◆ 한식·한복·국악·뮤지컬·게임까지…유관기관과 연중 문화행사 풍성

유관기관과 협력한 연중 행사도 풍성하게 이어진다. 태국에서는 '장의 맛' 특강(5월), K-데이 디자인 한복 전시·체험(5월), 국립국악관현악단 '코리안사운드' 공연(8월), 한-태 종합문화축제 '안녕 타일랜드, 싸왓디 코리아'(11월), 김치의 날 기념 한식 축제(11월) 등이 열린다.

베트남에서는 국악연희극 '금다래꿍' 공연(5월), 한국대사관 돌담길 한국문화축제(10월), 한국인의 통과의례 강좌(10월), 어린이 뮤지컬 '폴리팝'(11월), K-게임 한국게임주간(11월) 등 다양한 행사가 현지인을 찾아간다.

문체부 김현준 국제문화정책관은 "'2026 코리아시즌'은 동남아시아의 주요 동반자인 태국, 베트남과 문화로 더욱 깊이 소통하는 계기가 될 것"이라며 "K-컬처의 다채로운 매력을 현지에 선보이는 동시에 양국 교류를 촉진해 상호 문화 이해의 폭을 넓히는 데 기여하겠다"고 밝혔다.



fineview@newspim.com