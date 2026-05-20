문체부, '관광 새마을운동' 지역관광 바가지·불친절 개선 나선다

지역관광추진조직(DMO)과 지역관광 활성화 간담회

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부가 '관광 새마을운동' 추진의 일환으로 지역관광의 고질적 문제로 꼽혀온 바가지요금과 불친절 개선에 본격적으로 나선다.

문화체육관광부 정부 세종청사. [사진=뉴스핌 DB]

문화체육관광부는 20일 서울 중구 상연재에서 한국관광공사, 13개 지역관광추진조직(DMO) 및 관련 지방정부 관계자 40여 명이 참석한 가운데 지역관광 활성화 간담회를 개최한다. 지난 4월 14일 제16회 국무회의에서 논의된 '관광 새마을운동'의 첫 실행 무대로, 지역별 관광 현안 해결 방안과 전국 단위 캠페인 추진 계획이 집중 논의될 예정이다.

이날 간담회의 의제는 지역관광의 첫인상을 망치는 바가지요금과 불친절 문제 해소다. 문체부는 지역관광추진조직과 지방정부가 적극적으로 역할을 맡아 지역 상인회 등과 협력 구조를 만들어나갈 것을 요청할 계획이다. 한 번 온 여행객이 다시 찾고 싶은 지역 이미지를 형성하는 것이 지역관광 활성화의 출발점이라는 판단에서다.

13개 지역관광추진조직과 관련 지방정부가 함께하는 공동 캠페인도 추진된다. 누구나 기억하기 쉬운 공동 표어를 제작해 국민 관심을 높이고, 지역관광추진조직이 구성되지 않았거나 지원이 종료된 지역도 최대한 참여할 수 있도록 지방정부의 협조를 구할 계획이다.

문체부는 지역관광추진조직의 협력 구조를 기존 기초 지방정부 단위에서 읍·면·동 기본 행정구역 단위까지 넓히는 방안도 논의할 예정이다. 관광두레, 마을기업 등 다양한 조직과의 연계를 강화해 관광 현장 종사자들의 목소리를 정책에 직접 반영하겠다는 구상이다. 홍보·마케팅, 행정 지원, 관광상품 개발 등 전 분야에서 의견을 수렴해, 일회성 캠페인이 아닌 지역 주민이 주도하는 지속 가능한 민관협력 체계를 갖춰나간다는 방침이다.

문체부 강동진 관광정책관은 "지역관광은 지역경제 활성화의 핵심이자 지역 소멸을 극복할 수 있는 중요한 정책"이라며 "이번 간담회를 계기로 바가지요금 없는, 친절한 지역을 만들 수 있도록 행정적·재정적 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

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