김경수 경남지사 후보, 부전~마산 복선전철 현장 점검…조기 개통 모색

AI 핵심 요약beta
- 김경수 경남지사 후보가 19일 부전~마산 복선전철 현장을 찾아 조기 개통 필요성을 강조했다.
- 국회 국토교통위원장과 국회의원·철도공단이 함께 공정 상황을 점검하고 조기 개통 방안을 논의했다.
- 김 후보는 선거 후 지자체·국회 협의체를 구성해 안전을 전제로 개통 시기를 앞당기겠다고 공약했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안전한 교통 환경 조성 정책 추진
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 김경수 더불어민주당 경남도지사 후보가 부전~마산 복선전철 현장을 찾아 개통 준비 상황을 점검하며 조기 개통 필요성을 강조했다.
김 후보는 19일 부산 사상역과 부전~마산 복선전철 현장을 방문해 사업 추진 현황과 개통 준비 상황을 확인하고 관계자들과 향후 과제를 논의했다.
이날 현장에는 맹성규 국회 국토교통위원장을 비롯해 허성무·민홍철·전용기 국회의원, 국가철도공단 관계자 등이 참석해 공사 진행 상황을 점검했다.
김 후보는 점검 이후 "조기 개통이 가능한 방안을 검토하면서 필요한 일정과 과제를 점검해 나가겠다"면서 "국회와 협력해 조기 개통을 위한 방안을 논의하고 추진하겠다"고 말했다.
또 "선거 이후 경남도지사와 부산시장, 국회가 참여하는 협의체를 구성해 개통 시기를 앞당길 수 있도록 하겠다"고 덧붙였다.
김 후보는 "여러 주체가 함께 해결해야 할 사안인 만큼 국회 역할도 중요하다"며 "정치가 도민 입장에서 해법을 마련해야 한다"고 강조했다.
이어 "도민이 원하는 것은 책임 공방이 아니라 안전하고 편리한 교통 환경"이라며 "안전을 전제로 개통 시기를 앞당길 수 있는 현실적 방안을 마련해야 한다"고 주장했다.
한편 김 후보는 이번 선거에서 부울경 메가시티 복원과 주요 도시 간 30분 생활권 구축을 핵심 공약으로 제시하고 광역철도망 확충을 통해 부울경을 하나의 생활·경제권으로 연결하겠다는 구상을 밝힌 바 있다.
news2349@newspim.com