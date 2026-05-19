코스콤, AI·클라우드 기반 서비스 고도화

AI 핵심 요약beta
- 코스콤이 19일 AI·클라우드 기반 서비스 고도화와 고객 소통 확대 방안을 추진했다고 밝혔다
- 코스콤은 UI·UX 중심 디지털 환경 개선과 AI·클라우드·데이터 분석 기술 적용으로 고객사 업무 효율성을 높이기로 했다
- 코스콤은 조직문화·소통·보상 체계를 개편하고 CS추진실무위원회를 운영해 CS 개선 과제 발굴·이행과 우수 조직 포상을 추진한다
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[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 코스콤이 19일 인공지능(AI)·클라우드 기반 서비스 고도화와 고객 소통 확대를 추진한다고 밝혔다.
코스콤은 올해 서비스 품질과 조직 운영 체계를 한층 개선하는 방향으로 추진 방안을 마련했다.
먼저, 고객만족도 향상을 위해 사용자 환경(UI)·사용자 경험(UX) 중심으로 디지털 환경을 개선, AI·클라우드·데이터 분석 기술 적용을 확대해 고객사의 업무 효율성 지원에 나서기로 했다.
직원만족도 제고를 위해 조직문화와 내부 소통 체계도 정비한다. 신기술 중심의 업무 문화를 확대하고 전문가 양성을 위한 교육 체계를 강화하는 한편, 경영진과의 소통 채널인 'Leader Board'를 신설·운영한다. 성과 중심의 보상·평가 체계도 개선한다.
아울러 코스콤은 추진 방안의 이행 관리를 위해 상품별 운영·영업 조직 핵심 인력 20여 명으로 구성된 'CS추진실무위원회'를 운영한다. 실무위원회를 통해 CS 개선 과제 발굴과 이행 점검을 상시 진행하고, 우수 조직에 대한 포상도 추진할 계획이다.
dconnect@newspim.com