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[美·日 금리 폭주] 반도체 빼면 비싸다…국채 4.2%가 흔든 코스피

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AI 핵심 요약

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  • 19일 미국·일본 장기금리 급등 여파로 국고채 10년물 금리가 4.2%대로 올라 2023년 11월 이후 최고치를 기록했다.
  • 국고채 4%대 수익률은 주식 대비 무위험 수익률 기준을 높여 반도체 대형주를 제외한 고평가·저성장 업종에 부담으로 작용하고 있다.
  • 연기금 등 기관의 리밸런싱과 채권 자금 유입이 공존하지만 한은 긴축·국제유가·재정 불안 등으로 장기채 매수에는 신중론이 제기되고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

美 10년 4.59%·日 장기금리 동반 상승
국고채 10년 4.2%대…반도체 제외 이익 개선폭 축소
기관 목표비중 조정에 채권 리밸런싱 수요도 변수

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 미국과 일본의 장기금리 급등 여파로 국내 국고채 10년물 금리가 4.2%대까지 올라섰다. 국내 증시가 반도체 대형주 중심의 강세를 이어가는 가운데 국채 수익률 상승은 주식 기대수익률과 채권 수익률을 동시에 비교하게 만드는 변수로 부상하고 있다.

19일 서울 채권시장 등에 따르면 전 거래일 기준 국고채 3년물 금리는 3.7650%, 5년물은 3.9960%, 10년물은 4.2170% 수준에서 거래됐다. 국고채 10년물 금리가 4.2%대에 올라선 것은 2023년 11월 이후 가장 높은 수준이다.

국고채 10년물 금리 4.2%는 투자자가 정부에 10년 동안 돈을 빌려줄 경우 연 4%대 수익률을 요구한다는 의미다. 채권 금리가 높아질수록 투자자 입장에서는 변동성이 큰 주식에 대해 더 높은 이익 증가율과 주가 상승 여력을 요구하게 된다.

미국과 일본의 장기금리 상승도 국내 금리 불안을 키우고 있다. 미국채 10년물 금리는 1년 만에 최고치인 4.6230%, 30년물 금리는 2007년 이후 최고치인 5.1470%를 기록했다. 일본 장기금리도 급등했다. 지난 18일 기준 일본 10년물 금리는 2.7400%, 30년물 금리는 4.1000%로 30년 만에 가장 높은 수준까지 올랐다.

미국과 일본의 재정 건전성 우려가 국채 발행 부담과 맞물리면서 글로벌 채권 투자심리가 약화됐다는 분석이 나온다.

◆ 美·日 금리 급등에 국고채 4.2%대 진입

윤여삼 메리츠증권 연구원은 "미국채 10년 금리가 우리가 우려했던 4.5%를 넘어섰다"며 "상단이 뚫리자 단기간 투매가 쏟아지면서 15일 미국채 10년물 종가는 4.59%, 30년물은 5.11%를 기록했다"고 밝혔다.

이어 "미국채 10년물 금리가 4.5%를 웃돌면서 위험자산의 부담도 커졌다"며 "지난주 종가 기준 10년물 4.59%는 주식시장에 부담이 되는 영역"이라고 진단했다.
NH투자증권은 최근의 금리 상승을 정부 지출 확대, 중앙은행 긴축, 국채 발행 부담이 함께 작용하는 구조로 설명했다.

[AI 그래픽=양태훈 기자]

강승원 NH투자증권 연구원은 "발행자인 정부는 국채 발행을 늘리고, 경기는 개선되고 있으며, 중앙은행은 금리 인상을 시사하고 있다"며 "이 경우 시장 참가자가 할 수 있는 선택은 매수 파업"이라고 분석했다.

매수 파업은 채권 가격이 하락하고 금리가 올라도 투자자들이 적극적으로 채권을 사지 않는 상황을 뜻한다. 금리 상승 요인이 해소되지 않으면 투자자들은 더 높은 금리를 요구하며 채권 매수를 미루게 된다.

강 연구원은 "한국의 잠재성장률 1.8%에 올해와 내년 평균 물가상승률 전망치 2.5%를 더하면 10년물 4.3%가 산출된다"며 "한국 10년 금리 4.3%가 한국의 TACO 레벨이라는 판단"이라고 밝혔다.

그는 "한국은 대규모 초과세수가 예상된다는 점에서 정부 개입이 다소 용이하다"며 "정부 지출을 늘리면서도 국채 발행 부담을 줄일 여지가 있어 TACO 레벨에 진입하면 정부의 시장 안정화 의지가 확인될 가능성이 있다"고 전했다.

◆ 반도체 제외하면 PER 11.5배…금리 부담 업종별로 달라

채권시장에서 국고채 10년물 4%대는 투자자들이 요구하는 무위험 수익률의 기준이 높아졌다는 뜻이다. 이 금리는 주식시장에도 직접적인 비교 대상이 된다.

투자자는 가격 변동성이 큰 주식을 살 때 국채보다 높은 기대수익률을 요구한다. 국고채 10년물 금리가 4.2%대라면 주식은 그보다 높은 이익 증가율이나 주가 상승 여력을 보여줘야 한다.

금리 상승은 기업의 미래 이익을 현재 가치로 환산한 값도 낮춘다. 이익이 먼 미래에 집중된 성장주, 부채 부담이 큰 기업, 실적 개선 속도가 더딘 종목일수록 금리 상승에 민감하게 반응할 수 있다.

이 때문에 코스피가 전체 지표상 저평가돼 보이더라도 업종별 부담은 다르게 나타난다. 미래에셋증권은 코스피 전체 12개월 선행 주가수익비율(PER)이 8.1배지만 삼성전자와 SK하이닉스를 제외하면 11.5배로 높아진다고 분석했다.

예를 들어 같은 100원의 이익을 내는 기업이라도 PER 8배는 주가가 800원, PER 11.5배는 1150원으로 평가된다는 뜻이다. 반도체 대형주를 제외하면 같은 이익에 더 높은 가격을 지불하는 구조다.

실제로 올해 1분기 국내 기업들의 실적에서도 반도체 대형주의 영향이 컸다. 한국거래소가 이날 발표한 유가증권시장 12월 결산법인의 올해 1분기 결산실적에 따르면 연결 기준 매출액은 전년 동기 대비 19.49%, 영업이익은 175.83%, 순이익은 177.82% 증가했다. 삼성전자와 SK하이닉스를 제외하면 연결 매출액 증가율은 9.07%, 영업이익 증가율은 44.49%, 순이익 증가율은 55.79%로 낮아졌다.

개별 기준 실적에서는 차이가 더 컸다. 유가증권시장 12월 결산법인의 올 1분기 개별 기준 매출액은 495조8365억원으로 전년 동기 대비 23.29% 증가했다. 영업이익은 109조7849억원으로 226.40%, 순이익은 107조829억원으로 147.64% 늘었다. 삼성전자와 SK하이닉스를 제외하면 매출액 증가율은 2.36%, 영업이익 증가율은 2.05%, 순이익 증가율은 0.10%에 그쳤다.

금리 상승 국면에서는 이 차이가 더 부각된다. 반도체 대형주를 제외한 기업들은 실적 개선 폭이 제한적인 데다 PER도 높아진다. 국고채 10년물 수익률이 4%대에 올라선 상황에서는 업종별 이익 증가율과 밸류에이션 차이가 투자 판단의 변수로 작용할 수 있다.

◆ 기관 리밸런싱 수요 공존…장기채 매수엔 신중론

주식 강세가 이어질수록 기관투자가의 자산배분 부담도 커진다. 연기금과 공제회는 자산별 목표 비중을 정해 운용한다. 주식 가격이 크게 오르면 포트폴리오 내 주식 비중은 목표보다 높아지고 채권 비중은 상대적으로 낮아질 수 있다.

이 경우 목표 비중을 맞추기 위해 일부 주식을 줄이고 채권을 늘리는 리밸런싱 수요가 발생할 수 있다.

국민연금의 올해 2월 기준 국내주식 비중은 24.5%, 국내채권 비중은 18.5%다. 2026년 목표 비중은 국내주식 14.9%, 국내채권 24.9%다. 신한투자증권은 국내주식 비중이 가파르게 확대되면서 목표 비중을 크게 벗어나지 않기 위한 리밸런싱 수요가 공존한다고 분석했다.

김찬희 신한투자증권 연구원은 "최근 주식시장의 초강세에 주식형 일임 규모가 106조원으로 늘어나고 있지만 여전히 채권형 430조원의 4분의 1 수준에 그친다"며 "지난해 9월 이후 주식과 채권이 각각 17조원, 21조원 늘어 자산가격 양극화 속에서도 채권 자금 유입 규모가 더 컸다"고 설명했다.

이어 "보수적인 자금집행기관들의 성향과 높아진 금리 매력을 고려하면 이 구도는 유지될 전망"이라고 전했다.

다만 채권시장에서는 금리 수준 자체가 높아졌지만 적극적인 장기채 매수에는 신중해야 한다는 의견도 나온다. 키움증권은 최근 국고채 금리 상승 배경으로 고유가 지속, 영국 재정 불안, 한국은행 금리 인상 경계감을 제시했다. 국제유가가 안정되기 전까지는 장기채보다 단기채 중심의 보수적 대응이 적절하다는 판단이다.

KB증권도 국고채 금리 급등으로 이자수익 매력은 커졌지만 한국은행 긴축 경로의 불확실성이 남아 있다고 봤다. KB증권은 지난 15일 국고채 10년물 금리가 4.22%까지 올라 2023년 10월 이후 최고치를 기록했으며, 스왑시장은 6개월 내 67bp, 9개월 내 109bp의 금리 인상을 반영하고 있다고 설명했다. 1bp는 0.01%포인트다.

임재균 KB증권 연구원은 "한은의 긴축 재료가 쌓이면서 최종 기준금리에 대한 불확실성이 존재한다"며 "금리가 하향 안정화되기 위해서는 한은의 최종 기준금리에 대한 시각 확인과 초과세수를 활용한 채권시장 안정화 의지 확인이 필요하다"고 전했다. 

dconnect@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

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WSJ "'AI 반감' 급속도로 확산" [서울=뉴스핌] 오상용 기자 = 인공지능(AI)의 성지인 미국 안에서 대중들의 AI 반감이 확산하고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 현지시간 18일 보도했다. 고용 불안과 전기료 상승에 대한 불만, 자녀 교육에 미칠 부정적 영향 등이 한데 버무려지면서 AI 산업의 고속 성장세가 무색할 만큼 AI에 반감을 드러내는 저항군들의 기세가 급속도로 자라나고 있다고 신문은 짚었다.  ◆ 미국 대중들의 AI 반감...중간선거 이슈로 부상 구글 최고경영자(CEO)를 지낸 에릭 슈미트는 최근 AI에 대한 청년들의 반감을 온몸으로 실감했다. 애리조나대 졸업식 연설자로 나선 슈미트가 연설을 이어가던 중 AI가 가져올 장밋빛 미래를 설파하는 대목이 나오자 학생들의 야유가 쏟아졌다. AI가 인간 삶을 더 나은 쪽으로 이끌 것이라는 빅테크 업계의 주장 혹은 낙관과는 판이한 민심이다.  지난달에는 텍사스의 20세 남성이 오픈AI의 샘 올트먼 CEO의 자택에 화염병을 투척한 사건도 있었다. 그는 오픈AI의 샌프란시스코 본사에서도 위협 행위를 벌인 혐의로 고소된 상태다. 인디애나폴리스의 시의원인 론 깁슨의 경우 데이터센터 건립안 승인 후 자택 현관문에 13발의 총구멍이 나는 것을 경험했다. 현관 매트 아래에는 "데이터센터 반대(NO DATA CENTERS)"라는 메모가 나왔고, 이틀 뒤에도 'F'자로 시작하는 욕설이 적힌 쪽지가 발견됐다. AI에 대한 대중들의 반감은 통계 수치로도 확인된다. 스탠퍼드대와 UC버클리가 진행한 최근 여론 조사에서 민주당 지지층 가운데 '미국이 AI 혁신을 가능한 한 더 빠르게 가속화해야 한다'고 응답한 비율은 30%에 그쳤다. 공화당 지지층에서도 대략 절반만 호응했다. 데이터센터가 들어섰거나 들어설 예정인 동네의 민심은 더 흉흉하다. AI발 전력 수요 증가로 전기요금이 오르자 '이런 민폐도 없다'는 비난이 쏟아지고 있다. 미주리주 페스터스에서는 시의회가 60억 달러 규모의 데이터센터 건립을 승인한 지 불과 일주일 만에 유권자들이 시의원 4명을 전원 축출했다. 메인주에서 애리조나에 이르는 여러 주의 지자체에서 신규 데이터센터 설립을 금지하는 조례안 제정이 진행되고 있다. 에릭 슈미트 전(前) 알파벳 회장 <출처=블룸버그> ◆ 일자리 불안·교육 불신이 만든 피로감 AI 확산에 따른 고용 불안은 언론 지상을 통해 시시각각 유권자들에게 전해지고 있다. 여러 기업들에서 감원 소식이 잇따르자 AI 자동화가 결국 사회적으로 감당하기 힘든 수준의 대량 실업을 초래할 것이라는 우려가 노동자들 사이에서 늘고 있다. 학부모와 교육계에서는 AI가 교육의 질을 훼손하고, 학생들의 학습 태도와 정신 건강을 해칠 수 있다고 걱정이다. AI를 이용해 과제를 수행하는 것이 학생들의 일상이 되면서 'AI는 점점 똑똑해지는데 아이들은 갈수록 바보가 되어 간다'고 학부모들과 교육 종사자들은 한탄한다. 생성형 AI가 만들어낸 유해 콘텐츠(성적이고 폭력적인 콘텐츠) 때문에 내 아이가 오염될까 걱정하는 부모들도 늘고 있다. 이런 불안이 누적되면서 미국인들 사이에서는 "AI가 삶을 편리하게 만들 수는 있어도, 자녀 세대의 미래까지 맡길 수 있는 기술인지는 의문"이라는 회의론이 퍼지고 있다고 WSJ는 전했다. 대중의 불만이 쌓이면 정치를 움직이고 규제를 만들어 내기도 하지만 마가(MAGA) 진영 내 트럼프 행정부에 영향을 미치는 실리콘밸리 출신들의 반발도 만만치 않은 게 현실이다. 가을 중간선거가 다가올수록 전통 마가 지지층인 백인 블루칼러와 뒤늦게 마가와 결탁한 실리콘밸리의 규제 해방론자들 사이에 반목 또한 커질 수 있다. 메타플랫폼스 AI 로고 [사진=로이터 뉴스핌] ◆ 우리 집 뒷마당에는 No...빅테크 여론전 나서 대형 AI 기업과 인프라 사업자들의 경우 막대한 자금을 마련해 데이터센터 증설에 나섰지만 지역사회 반발이라는 벽 앞에 가로막힐 때가 적지 않다.  해당 동향을 추적하는 '데이터센터 워치'에 따르면 지난해 지역사회의 반대로 차단됐거나 지연된 데이터센터 프로젝트는 최소 48건, 사업비 규모로는 총 1560억 달러에 달했다. 올해 1분기에만 지역 사회의 반발로 취소된 프로젝트는 20건에 달해 분기 기준 가장 많았다. AI 인프라 컨설팅업체 세미애널리시스의 딜런 파텔 CEO는 "몇 달 안에 오픈AI와 앤스로픽을 겨냥한 대규모 시위가 벌어질 것"이라며 "사람들은 AI를 싫어한다. AI의 인기는 이민세관단속국(ICE)이나 정치인보다도 낮다"고 꼬집었다. 민심이 나빠지자 AI 빅테크들은 여론전과 정치권 로비에 수억 달러의 자금을 들이고 있다. 전력 사용료를 더 내겠다는 약속과 함께 데이터센터는 많은 일자리와 풍요를 가져올 것이라는 홍보전도 병행 중이다. 오픈AI의 글로벌 대외 담당 책임자인 크리스 리헤인은 "AI를 두려움의 관점에서 쉼없이 이야기하면 당연히 두려움을 증폭시키게 된다"며 "에너지 비용과 아동 보호 등 구체적 문제 해결에 집중해 왜 이 기술이 국가와 세계에 이로운지 더 정교하게 설명할 필요가 있다"고 말했다.   [AI 이미지 = 배상희 기자] osy75@newspim.com 2026-05-19 13:23
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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