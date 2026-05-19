"배려와 환대의 강원장애인체전"...동해시민들 따뜻한 응원·참여

AI 핵심 요약beta
- 동해시가 19일 장애인체전 선수단과 가족을 환대했다.
- 숙소엔 환영 현수막, 경기장엔 간식과 안내를 지원했다.
- 시민응원단도 응원·이동 지원에 나서 축제 분위기를 더했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 제19회 강원특별자치도 장애인체육대회가 동해시에서 진행되고 있는 가운데 동해시민들이 선수단과 그 가족들에게 따뜻한 환대를 보내고 있어 주위를 훈훈하게 하고 있다.
19일 시에 따르면 동해시는 선수단과 가족들이 머무는 숙소에 환영 현수막을 게시한데 이어 경기장에는 생수와 빵 등의 간식을 제공하며 참가 선수들이 경기에 집중할 수 있도록 지원하고 있다.
특히 경기장에서는 자원봉사자와 시민응원단이 경기 안내와 이동 지원, 응원 활동 등을 맡아 선수들과 함께하는 '함께 만드는 체전' 분위기를 만들어가고 있다.
일부 경기장에서는 학생들과 시민들이 손팻말과 응원 문구를 준비해 선수들을 환영함으로써 모두가 함께하는 축제의 의미를 더하고 있다.
선수단 가족과 관람객들도 긍정적인 반응을 보이고 있다. 한 참가 선수의 가족은 "숙소에 걸린 환영 현수막과 경기장에서의 안내와 응원 덕분에 도시 전체가 반갑게 맞아주는 느낌을 받았다"며 "선수들도 큰 힘을 얻고 있다"고 말했다.
동해시는 이번 장애인 체전을 단순한 스포츠 행사로 한정짓지 않고 시민과 도시가 함께 배우는 '배려와 환대의 체전'으로 이어갈 계획이다.
동해시 정하연 홍보감사담당관은 "선수들의 도전만큼이나 자원봉사자와 시민들의 따뜻한 응원이 이번 대회의 큰 힘이 되고 있다"며 "마지막까지 안전하고 따뜻한 체전이 될 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다"고 강조했다.
한편 제19회 강원특별자치도 장애인체육대회는 동해시에서 종목별 경기가 진행되며 시민 응원과 현장 참여 속에 화합과 공감의 스포츠 축제로 자리잡고 있다.
onemoregive@newspim.com