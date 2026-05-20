[미·일 금리 폭주] 일본채 금리 2.8% 유혹과 엔저 공포…은행 투자전략은 '신중'

금리 2.8%에도 "외국인에겐 환차손·헤지 비용 상쇄로 실속 없어"

평가손실 방어 위해 채권 듀레이션 축소 등 보수적 기조 전환

글로벌 변동성 극대화에 은행권 투자 전략은 '관망과 분산'

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한때 '수익률 없는 안전자산'으로 불렸던 일본 국채(JGB)가 다시 글로벌 금융시장의 관심권에 들어왔다. 일본은행(BOJ)의 통화정책 정상화 기대와 장기금리 상승이 맞물리면서 일본 국채 10년물 금리가 2.8%선에 근접했기 때문이다.

다만 국내 은행권은 공격적인 투자 확대보다 리스크 관리에 무게를 두는 분위기다. 금리만 놓고 보면 일본채의 매력은 커졌지만 엔화 약세, 환헤지 비용, 기존 보유채 평가손실 부담을 감안하면 실제 투자 수익률은 크게 달라질 수 있다는 판단에서다.

은행권 관계자는 "표면금리만 보면 일본 국채의 투자 매력이 높아진 것은 사실"이라면서도 "외국인 투자자 입장에서는 환율과 헤지 비용을 함께 고려해야 하기 때문에 단순히 금리 상승만 보고 접근하기 어렵다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [이미지=제미나이 생성]2026.05.19 dedanhi@newspim.com

◆"기존 보유 채권 손실 방어가 우선… 보수적 기조 유지"

채권 금리 상승은 신규 투자자에게는 높은 이자수익을 기대할 수 있는 기회다. 반면 기존 채권 보유자에게는 채권 가격 하락에 따른 평가손실 요인으로 작용한다.

이 때문에 국내 시중은행들은 현시점에서 일본 국채 투자를 늘리기보다 기존 포트폴리오의 손실 방어에 초점을 맞추고 있다. 금리 상승 국면이 이어질 경우 보유 채권 가격이 추가로 하락할 수 있어 듀레이션 축소와 비중 조절이 우선이라는 것이다.

하나은행 관계자는 "은행들은 채권 가격 하락에 따른 평가손실을 줄이기 위해 일본 국채 듀레이션을 대폭 축소하거나 비중을 줄이는 보수적 전략을 취할 가능성이 크다"고 말했다.

듀레이션은 투자자금의 평균 회수기간을 뜻한다. 일반적으로 듀레이션이 길수록 금리 상승기에 채권 가격 하락폭이 커진다. 장기채 금리가 빠르게 오르는 상황에서는 장기물 비중을 줄이고 만기를 짧게 가져가는 전략이 손실 방어에 유리하다.

이 관계자는 "금리가 올랐다고 신규 투자를 무작정 늘리기보다는 기존 포트폴리오의 금리 민감도를 낮추는 방향으로 움직일 가능성이 크다"며 "당분간 보수적인 운용 기조가 유지될 것"이라고 말했다.

◆ "엔저 동반한 금리 상승, 외국인에겐 매력 뚝… 자산 이동도 신중해야"

일본 국채 투자를 어렵게 만드는 또 다른 변수는 환율이다. 일본 장기금리가 상승하고 있지만 엔화 약세가 동시에 진행되면서 외국인 투자자 입장에서는 환차손 부담이 커지고 있다.

KB국민은행 관계자는 "외국인 관점에서는 일본의 금리 상승세와 엔화 약세가 함께 나타나는 점을 주목해야 한다"며 "금리가 높아져도 엔화 가치가 하락하면 채권 투자에서 얻는 이자수익을 환차손이 상쇄할 수 있다"고 설명했다.

실제로 일본 10년물 국채 금리가 2.7~2.8% 수준까지 올라섰지만 달러·엔 환율은 158엔대를 기록하는 등 엔저 흐름이 이어지고 있다. 한국 투자자가 엔화 표시 채권에 투자할 경우 금리 수익뿐 아니라 원·엔 환율 변동과 환헤지 비용까지 함께 따져야 한다.

이 관계자는 "사실상 외국인 입장에서 일본채의 매력은 표면금리만큼 크지 않다"며 "엔화 방향성이 안정되지 않는 한 일본 국채 투자는 신중할 수밖에 없다"고 말했다.

미국 장기금리 상승도 글로벌 자산배분 전략을 복잡하게 만들고 있다. 미국 국채 10년물 금리가 4.6%선을 넘나들고 30년물 금리도 5%대에 진입하면서 주식에서 채권으로 자금을 옮겨야 한다는 시각도 나오지만 은행권은 무리한 베팅에는 선을 긋고 있다.

KB국민은행 관계자는 "지정학적 분쟁, 유가 변동성, 기대 인플레이션 상승이 맞물린 장기금리 상승은 오히려 경기와 수요를 위축시키는 요인"이라며 "글로벌 투자 프로젝트의 회수 위험도 커지는 만큼 투자 전략은 더욱 신중하고 보수적으로 운용될 가능성이 높다"고 말했다.

한 때 '수익률 없는 안전자산'으로 여겨졌던 일본 국채(JGB)가 다시 글로벌 금융시장에서 관심을 받고 있다. [사진=블룸버그]

◆ "구조적 금리 상승 국면…국가별 분산 필요"

글로벌 금리 환경이 과거와 달라졌다는 분석도 나온다. 과거에는 주요 선진국 금리가 낮은 수준에서 함께 움직이는 동조화 흐름이 강했지만 최근에는 각국의 재정 여건, 물가 경로, 통화정책 차이에 따라 금리 흐름이 갈라지고 있다.

우리은행 관계자는 "과거 선진국 금리가 낮은 수준에서 동조화된 것과 달리 최근에는 주요국 전반에서 금리 상승 압력이 높아지고 있다"며 "최근 금리 상승은 각국의 재정 여건과 물가 경로를 반영한 구조적 요인에서 비롯되고 있다"고 분석했다.

이 같은 환경에서는 특정 국가 채권에 자금을 집중하기보다 국가별 익스포저를 분산하는 전략이 중요하다는 지적이다. 달러·원 환율이 장중 1500원선을 웃도는 등 외환시장 변동성이 커진 만큼 채권 수익률뿐 아니라 환율과 유동성 리스크를 함께 관리해야 한다는 것이다.

우리은행 관계자는 "특정 국가에 자금을 몰아넣기보다는 국가별 익스포저를 분산하고 투자 시기를 신중하게 결정하는 방향으로 전략이 전환될 것"이라고 말했다.

일본 국채에 대해서도 그는 "표면금리 매력이 높아진 것은 사실이지만 환헤지 비용과 환율 변동성을 반드시 감안해야 한다"며 "향후 양국 금리 경로 변화에 따른 헤지 비용, 대외 불확실성, 환율 수급 요인이 실제 수익률에 지대한 영향을 미칠 것"이라고 강조했다.

◆ 표면금리보다 실질수익률…은행권 선택은 '분산과 방어'

결국 일본 국채 투자 전략의 핵심 변수는 일본은행의 추가 긴축 속도, 엔화 방향성, 환헤지 비용, 주요국 재정·물가 경로의 차이로 압축된다.

과거 일본 국채가 '안정적이지만 수익이 낮은 자산'이었다면 지금은 높은 금리만큼 환율과 거시경제 변수도 함께 커진 자산으로 성격이 바뀌고 있다.

은행권 관계자는 "지금의 일본채는 단순한 안전자산이 아니라 금리, 환율, 헤지 비용을 함께 계산해야 하는 복합 투자 대상"이라며 "국내 주요 은행들은 당분간 표면금리에 현혹되기보다 환헤지 후 실질 손익 구조를 면밀히 따지며 포트폴리오 분산과 리스크 관리에 집중할 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com