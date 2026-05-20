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[미·일 금리 폭주] 일본채 금리 2.8% 유혹과 엔저 공포…은행 투자전략은 '신중'

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AI 핵심 요약

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  • 국내 은행들은 일본 국채 금리 상승에도 19일 기존 손실 방어를 우선하며 보수적 운용을 택했다.
  • 엔저와 환헤지 비용, 평가손실 가능성 탓에 일본채 투자 매력은 표면금리보다 크게 낮아질 수 있다고 봤다.
  • 은행권은 미국 등 주요국 구조적 금리 상승 속에 특정국 집중을 피하고 국가별 분산과 리스크 관리에 주력하고 있다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금리 2.8%에도 "외국인에겐 환차손·헤지 비용 상쇄로 실속 없어"
평가손실 방어 위해 채권 듀레이션 축소 등 보수적 기조 전환
글로벌 변동성 극대화에 은행권 투자 전략은 '관망과 분산'

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 한때 '수익률 없는 안전자산'으로 불렸던 일본 국채(JGB)가 다시 글로벌 금융시장의 관심권에 들어왔다. 일본은행(BOJ)의 통화정책 정상화 기대와 장기금리 상승이 맞물리면서 일본 국채 10년물 금리가 2.8%선에 근접했기 때문이다.

다만 국내 은행권은 공격적인 투자 확대보다 리스크 관리에 무게를 두는 분위기다. 금리만 놓고 보면 일본채의 매력은 커졌지만 엔화 약세, 환헤지 비용, 기존 보유채 평가손실 부담을 감안하면 실제 투자 수익률은 크게 달라질 수 있다는 판단에서다.

은행권 관계자는 "표면금리만 보면 일본 국채의 투자 매력이 높아진 것은 사실"이라면서도 "외국인 투자자 입장에서는 환율과 헤지 비용을 함께 고려해야 하기 때문에 단순히 금리 상승만 보고 접근하기 어렵다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = [이미지=제미나이 생성]2026.05.19 dedanhi@newspim.com

◆"기존 보유 채권 손실 방어가 우선… 보수적 기조 유지"

채권 금리 상승은 신규 투자자에게는 높은 이자수익을 기대할 수 있는 기회다. 반면 기존 채권 보유자에게는 채권 가격 하락에 따른 평가손실 요인으로 작용한다.

이 때문에 국내 시중은행들은 현시점에서 일본 국채 투자를 늘리기보다 기존 포트폴리오의 손실 방어에 초점을 맞추고 있다. 금리 상승 국면이 이어질 경우 보유 채권 가격이 추가로 하락할 수 있어 듀레이션 축소와 비중 조절이 우선이라는 것이다.

하나은행 관계자는 "은행들은 채권 가격 하락에 따른 평가손실을 줄이기 위해 일본 국채 듀레이션을 대폭 축소하거나 비중을 줄이는 보수적 전략을 취할 가능성이 크다"고 말했다.

듀레이션은 투자자금의 평균 회수기간을 뜻한다. 일반적으로 듀레이션이 길수록 금리 상승기에 채권 가격 하락폭이 커진다. 장기채 금리가 빠르게 오르는 상황에서는 장기물 비중을 줄이고 만기를 짧게 가져가는 전략이 손실 방어에 유리하다.

이 관계자는 "금리가 올랐다고 신규 투자를 무작정 늘리기보다는 기존 포트폴리오의 금리 민감도를 낮추는 방향으로 움직일 가능성이 크다"며 "당분간 보수적인 운용 기조가 유지될 것"이라고 말했다.

◆ "엔저 동반한 금리 상승, 외국인에겐 매력 뚝… 자산 이동도 신중해야"

일본 국채 투자를 어렵게 만드는 또 다른 변수는 환율이다. 일본 장기금리가 상승하고 있지만 엔화 약세가 동시에 진행되면서 외국인 투자자 입장에서는 환차손 부담이 커지고 있다.

KB국민은행 관계자는 "외국인 관점에서는 일본의 금리 상승세와 엔화 약세가 함께 나타나는 점을 주목해야 한다"며 "금리가 높아져도 엔화 가치가 하락하면 채권 투자에서 얻는 이자수익을 환차손이 상쇄할 수 있다"고 설명했다.

실제로 일본 10년물 국채 금리가 2.7~2.8% 수준까지 올라섰지만 달러·엔 환율은 158엔대를 기록하는 등 엔저 흐름이 이어지고 있다. 한국 투자자가 엔화 표시 채권에 투자할 경우 금리 수익뿐 아니라 원·엔 환율 변동과 환헤지 비용까지 함께 따져야 한다.

이 관계자는 "사실상 외국인 입장에서 일본채의 매력은 표면금리만큼 크지 않다"며 "엔화 방향성이 안정되지 않는 한 일본 국채 투자는 신중할 수밖에 없다"고 말했다.

미국 장기금리 상승도 글로벌 자산배분 전략을 복잡하게 만들고 있다. 미국 국채 10년물 금리가 4.6%선을 넘나들고 30년물 금리도 5%대에 진입하면서 주식에서 채권으로 자금을 옮겨야 한다는 시각도 나오지만 은행권은 무리한 베팅에는 선을 긋고 있다.

KB국민은행 관계자는 "지정학적 분쟁, 유가 변동성, 기대 인플레이션 상승이 맞물린 장기금리 상승은 오히려 경기와 수요를 위축시키는 요인"이라며 "글로벌 투자 프로젝트의 회수 위험도 커지는 만큼 투자 전략은 더욱 신중하고 보수적으로 운용될 가능성이 높다"고 말했다.

한 때 '수익률 없는 안전자산'으로 여겨졌던 일본 국채(JGB)가 다시 글로벌 금융시장에서 관심을 받고 있다. [사진=블룸버그]

◆ "구조적 금리 상승 국면…국가별 분산 필요"

글로벌 금리 환경이 과거와 달라졌다는 분석도 나온다. 과거에는 주요 선진국 금리가 낮은 수준에서 함께 움직이는 동조화 흐름이 강했지만 최근에는 각국의 재정 여건, 물가 경로, 통화정책 차이에 따라 금리 흐름이 갈라지고 있다.

우리은행 관계자는 "과거 선진국 금리가 낮은 수준에서 동조화된 것과 달리 최근에는 주요국 전반에서 금리 상승 압력이 높아지고 있다"며 "최근 금리 상승은 각국의 재정 여건과 물가 경로를 반영한 구조적 요인에서 비롯되고 있다"고 분석했다.

이 같은 환경에서는 특정 국가 채권에 자금을 집중하기보다 국가별 익스포저를 분산하는 전략이 중요하다는 지적이다. 달러·원 환율이 장중 1500원선을 웃도는 등 외환시장 변동성이 커진 만큼 채권 수익률뿐 아니라 환율과 유동성 리스크를 함께 관리해야 한다는 것이다.

우리은행 관계자는 "특정 국가에 자금을 몰아넣기보다는 국가별 익스포저를 분산하고 투자 시기를 신중하게 결정하는 방향으로 전략이 전환될 것"이라고 말했다.

일본 국채에 대해서도 그는 "표면금리 매력이 높아진 것은 사실이지만 환헤지 비용과 환율 변동성을 반드시 감안해야 한다"며 "향후 양국 금리 경로 변화에 따른 헤지 비용, 대외 불확실성, 환율 수급 요인이 실제 수익률에 지대한 영향을 미칠 것"이라고 강조했다.

◆ 표면금리보다 실질수익률…은행권 선택은 '분산과 방어'

결국 일본 국채 투자 전략의 핵심 변수는 일본은행의 추가 긴축 속도, 엔화 방향성, 환헤지 비용, 주요국 재정·물가 경로의 차이로 압축된다.

과거 일본 국채가 '안정적이지만 수익이 낮은 자산'이었다면 지금은 높은 금리만큼 환율과 거시경제 변수도 함께 커진 자산으로 성격이 바뀌고 있다.

은행권 관계자는 "지금의 일본채는 단순한 안전자산이 아니라 금리, 환율, 헤지 비용을 함께 계산해야 하는 복합 투자 대상"이라며 "국내 주요 은행들은 당분간 표면금리에 현혹되기보다 환헤지 후 실질 손익 구조를 면밀히 따지며 포트폴리오 분산과 리스크 관리에 집중할 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com

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김건희 "내 영어 이름은 제니" [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 서울중앙지법 형사합의34부(재판장 한성진)는 20일 오전 안 전 회장 등의 공직선거법 위반 등 혐의 사건 속행 공판을 진행했다. 김건희 여사가 이른바 '쥴리 의혹'을 제기한 안해욱 전 한국초등학교태권도연맹 회장 재판에 증인으로 출석해 해당 의혹은 거짓이라고 증언했다. 사진은 김 여사가 지난해 12월 3일 서울 서초구 서울중앙지방법원에서 열린 자본시장법 위반 혐의 결심 공판에 출석해 변호인과 대화하는 모습. [사진=뉴스핌 DB] 이날 김 여사는 남색 정장에 흰색 셔츠 차림으로 법정에 모습을 드러냈다. 김 여사 측 변호인이 "가해자들과 같은 공간에 있는 것에 대해 불안감을 느끼고 있다"며 가림막 설치를 요청했고, 재판부는 이를 허가했다. 김 여사는 "쥴리라는 예명을 사용한 적 있느냐"는 검찰 측 질문에 "한번도 없다"고 답했다. 또한 1995년 라마다 르네상스 호텔 지하 유흥주점에서 접대부로 일하지 않았다고도 증언했다. 그는 "당시 교육 자격증을 취득하기 위해 숙명여대 대학원에 들어갔고, 아침·저녁으로 학교를 다녔다"며 "당시에는 학생이었고 호텔을 드나들 상황도 아니었다"고 말했다. 김 여사는 "부유하게 자랐는데 손님을 접대했단 의혹을 받았다. 쥴리란 이름을 사용한 적도 없는데 이 일로 병이나 6년째 정신병을 앓고 있다"고 호소했다.  김 여사는 변호인 측 반대신문에서도 "쥴리의 '쥴'자도 사용하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "당시 미니홈피나 채팅방에선 '제니'라는 이름을 사용했고, 저를 아는 모든 사람은 그렇게 불렀다"고 부연했다. 이어 "진정한 반성이 없다면 (피고인들의) 처벌을 원한다"고 밝혔다. 재판부는 지난 공판에 김 여사가 불출석한 것에 대해 과태료 300만 원을 부과했으나, 이날 김 여사가 법정에 나오자 이를 취소했다. 안 전 회장은 2022년 제20대 대선을 앞두고 '김 여사가 과거 유흥 주점에서 일하는 모습을 봤다'는 취지의 발언을 한 혐의로 기소됐다. 안 전 회장과의 인터뷰를 통해 1997년 김 여사가 '쥴리'라는 예명을 쓰며 유흥 주점에 근무했다는 의혹을 보도한 유튜브 채널 '열린공감TV'의 정천수 전 대표도 함께 기소됐다. 검찰은 이들이 당시 대선후보였던 윤석열 전 대통령의 낙선을 목적으로 허위 사실을 공표했다고 보고 공직선거법 위반 혐의로 재판에 넘겼다. hong90@newspim.com 2026-05-20 14:50
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삼성전자, 평균 월급 1200만원 [서울=뉴스핌] 김아영 기자 = 삼성전자 임직원의 올해 1분기 평균 보수가 전년 동기 대비 25% 이상 급증하며 분기 기준 역대 최고 수준을 기록한 것으로 추산됐다. 실적 회복에 따른 영업이익 개선 효과가 반영되면서 임직원들의 급여 수준도 함께 높아진 것으로 분석된다. 19일 기업분석전문 한국CXO연구소에 따르면, 올해 1분기 삼성전자 임직원(등기 임원 제외)의 1인당 평균 보수는 약 3600만 원 내외로 추정된다. 이를 월평균으로 환산하면 매달 1200만 원 안팎의 급여를 받은 셈이다. 이 같은 급여 수준은 동일한 방식으로 추산한 지난해 같은 기간의 2707만~3046만 원과 비교해 25% 넘게 뛴 수치다. 지난 2023년 대비 2024년의 증가율이 11.6%였던 점과 비교하면 상승 폭이 2배 이상 높았다. [자료=한국CXO연구소] 이번 분석은 공시 제도 변경에 따른 급여 공백을 추산하는 과정에서 도출됐다. 금융감독원 기업공시서식 규칙 개정으로 지난 2021년까지는 분기별 임직원 보수 현황 공시가 의무였지만, 2022년부터 반기와 사업보고서 등 연 2회만 공개하도록 제도가 바뀌면서 1분기와 3분기 급여 수준을 정확히 파악하기 어려워졌기 때문이다. 이에 연구소는 과거 1분기 보고서상 성격별 비용상 급여와 임직원 급여 총액 간의 비율이 76%~85.5% 수준으로 일정한 흐름을 보였다는 점에 주목해 수치를 산출했다. 올해 1분기 삼성전자의 별도 재무제표 주석상 성격별 비용-급여 규모는 5조6032억 원으로 파악됐다. 작년 1분기 4조4547억 원에서 1년 새 1조1400억 원 이상(25.8%) 늘어난 규모로, 삼성전자가 1분기 성격별 비용에 해당하는 급여액이 5조 원을 돌파한 것은 이번이 처음이다. 전체 급여 규모 자체는 크게 증가했지만, 매출에서 차지하는 인건비 비율은 오히려 더 낮아진 것으로 나타났다. 세부 산출 과정에선 올 1분기 성격별 비용상 급여(5조6032억 원)에 과거 급여 총액 비율의 하한선인 76%를 적용하면 급여 총액은 4조2584억 원, 상한선인 85.5%를 대입하면 4조7907억 원으로 계산된다. 여기에 올 1~3월 국민연금 가입 기준 삼성전자의 평균 직원 수인 12만5580명을 대입하면 임직원 1인당 보수는 3391만~3815만 원(월 1130만~1270만 원) 수준으로 추산된다. 연구소는 두 비율의 중간 격인 81%를 적용해 평균 보수를 3600만 원 내외로 최종 추산했다. 오일선 한국CXO연구소 소장은 "삼성전자는 월급보다 성과급 영향력이 큰 회사이기 때문에 올해 1분기 평균 급여도 이미 지난해보다 25% 이상 늘어 성과급 제외 기준으로도 1억4000만 원을 웃돌 가능성이 크다"며 "성과급까지 반영되면 연간 보수는 앞자리가 달라질 정도로 한 단계 더 뛸 것"이라고 했다. 이어 오 소장은 "2022년 이후 분기 보고서 의무 공시 항목이 축소됐음에도 불구하고 일부 기업은 경영 투명성 차원에서 직원 수와 급여 현황 등을 자율 공개하고 있다"며 "투자자와 주주의 정보 접근성을 높이기 위해 관련 의무 공시를 다시 확대할 필요가 있다"고 덧붙였다. aykim@newspim.com 2026-05-19 08:47

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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