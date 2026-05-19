전남바이오진흥원, 완도서 청년 블루푸드 창업부트캠프 운영

AI 핵심 요약beta
- 전남바이오진흥원이 19일 청년 블루푸드테크 창업 부트캠프를 완도에서 21일까지 진행했다
- 블루푸드 산업 동향·BM 수립·AI 활용 등 실전 중심 교육과 1대1 멘토링·모의 경진대회를 운영했다
- 수료율 80% 미만 시 경진대회 제한하며 6월 10일 우수팀을 선발해 사업화를 지원한다
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[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남바이오진흥원이 블루푸드테크 분야 청년 예비창업자 10명을 대상으로 2박3일 집중 교육을 운영한다.
(재)전남바이오진흥원은 '2026년 청년 블루푸드테크 패키지 지원사업'의 일환으로 '청년 블루푸드테크 창업아이템 경진대회 부트캠프'를 이날부터 21일까지 전남 완도군 해양바이오공동협력연구소에서 진행한다고 19일 밝혔다.
이번 프로그램은 서류 심사를 통해 선발된 예비창업자를 대상으로 진행되며 블루푸드 산업 동향과 비즈니스 모델 수립, 고객 분석, 사업계획서 작성, 발표 역량 강화 등 실전 중심 교육으로 구성됐다. AI 도구 활용 전략, 비즈니스 모델 캔버스 실습, 1대1 멘토링, 모의 경진대회도 포함됐다.
세부 과정은 창업가 마인드셋과 팀 구성 전략, 블루푸드테크 산업 기회와 트렌드, 고객 가치 분석, 솔루션 개발과 경쟁 전략, AI 기반 사업계획서 작성, 전문가 피드백을 반영한 모의 경진대회 등으로 운영된다.
정우혁 전남바이오진흥원 센터장은 "실무 중심 교육과 멘토링을 강화해 청년 창업자의 사업화 역량을 높이도록 했다"며 "지역 해양바이오와 블루푸드 산업을 이끌 유망 기업 발굴을 기대한다"고 말했다.
수료율이 80% 미만이면 향후 경진대회 참가가 제한된다. 이후 사업계획서 고도화와 발표 평가를 거쳐 6월 10일 우수 창업팀을 선발해 사업화를 지원할 예정이다.
해당 사업은 완도군 지방소멸대응기금을 재원으로 추진되며 전남바이오진흥원이 수행한다. 지역 해조류 등 수산자원을 활용해 창업, 기술개발, 사업화를 지원하며 블루푸드테크 분야 기업 경쟁력 강화를 목표로 한다.
ej7648@newspim.com