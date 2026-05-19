한-일 공동언론발표…"LNG·원유 공급망 협력 강화할 것"

AI 핵심 요약beta
- 이재명 대통령은 19일 다카이치 총리와 회담을 열고 LNG·원유 공급망 협력 강화를 합의했다
- 두 정상은 한일 공급망 파트너십 확대와 한미일·한중일 안보·경제 협력 심화를 재확인했다
- 양측은 AI·우주·바이오 등 미래기술 협력과 조세이 탄광 유해 DNA 감정 등 과거사 인도적 협력을 추진하기로 했다
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"중동 지역 평화 회복에도 뜻 함께"
"한중일 3국 서로 존중…공동 이익 모색"
[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 19일 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담을 통해 액화천연가스(LNG)와 원유를 비롯한 핵심 에너지 공급망 협력을 강화하기로 했다. 한미일·한중일 협력에 공감대를 세웠다.
이 대통령은 이날 오후 경북 안동 한 호텔에서 다카이치 총리와의 소인수·확대 정상회담을 마친 뒤 공동 언론 발표를 통해 이같이 밝혔다.
이 대통령은 "그간의 셔틀 외교를 통해 쌓아온 신뢰를 바탕으로 급변하는 국제 정세에 공동 대응하기 위한 전략적 파트너로서 다양한 현안을 허심탄회하게 논의했다"고 말했다.
◆ 공급망 위기 아시아 국가들과 협력도 심화
두 정상은 이런 공감대를 바탕으로 지난 3월 체결된 '한일 공급망 파트너십'의 성과를 평가하고 한일 간 공급망 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다.
특히 다카이치 총리는 이 대통령에게 한일 양국이 긴밀히 공조해 공급망 위기를 겪는 여타 아시아 국가들과의 자원 공급망 협력도 심화하자는 제안도 했다. 이 대통령 역시 이에 공감하고 적극 동참 뜻을 전했다.
이 대통령은 "양국은 핵심 에너지원인 LNG와 원유 분야의 협력도 한층 강화하기로 했다"며 "지난 3월 체결된 LNG 수급 협력 협약서를 바탕으로 양국 간 LNG 협력을 확대한다"며 "원유 수급과 비축 관련한 정보 공유와 소통 채널 또한 심화해 나가기로 했다"고 말했다.
특히 이 대통령은 "최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감했다"며 "중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복돼야 한다는 점에도 뜻을 같이 했다"고 말했다.
두 정상은 역내의 평화와 안정을 위해 한국과 미국, 일본 3국의 협력 필요성도 재확인했다. 이 대통령은 "최근 한일 안보정책 협의회가 처음 차관급으로 격상돼 열린 것은 매우 의미 있는 진전으로 평가했다"고 설명했다.
이 대통령은 "동북아시아 지역이 경제·안보 여러 측면에서 서로 밀접하게 연계돼 있는 만큼 역내 진정한 평화와 안정을 위해 한중일 세 나라가 서로 존중하고 협력하며 공통의 이익을 모색하는 것이 중요하다고 강조했다"고 밝혔다.
이 대통령은 다카이치 총리에게 남북의 평화로운 공존과 성장을 위한 '싸울 필요가 없는 평화의 한반도' 구상도 설명했다.
◆ AI, 우주탐사, 바이오 협력도 논의
또 두 정상은 미래 지향적 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다. 인공지능(AI)과 우주 탐사, 바이오 등 양국 간 첨단 기술 분야에서의 협력이 심도 있게 논의됐다.
과거사 문제도 다소 진전을 보였다. 이 대통령은 일본 조세이(장생) 탄광에서 발굴된 유해의 유전자(DNA) 감정 성과도 전했다. 이 대통령은 "그간 외교 당국 간의 긴밀한 실무 협의를 통해 DNA 감정의 구체적 절차와 방법에 합의했다"며 "양국이 과거사 문제에 있어 인도주의적 사안부터 협력해 나가는 작지만 의미 있는 첫걸음이 될 것"이라고 강조했다.
조세이 탄광 수몰 사고는 일제강점기 당시 일본 야마구치현 우베시 해저 탄광에서 발생한 갱도 붕괴로 강제 동원된 조선인 노동자 136명을 포함해 광부 183명이 사망한 사고다.
이 대통령은 "지난 1월 다카이치 총리의 고향 나라현을 찾은 지 4개월 만에, 이번에는 총리께서 저의 고향 안동을 찾았다"며 "한일 두 나라 정상이 서로의 고향을 방문한 것은 이번이 처음이고 세계적으로도 유례를 찾기 어려운 일"이라고 높이 평가했다.
이 대통령은 "이렇게 뜻깊고 역사적인 교류가 불과 4개월 만에 이뤄졌다는 점은 한일 양국이 공유하는 우정과 유대가 그만큼 두텁고 단단하다는 것을 보여준다"며 "한일 관계의 새로운 60주년을 맞아 앞으로도 두 나라 국민이 체감할 수 있는 미래 지향적 협력을 더욱 확대해 나가기를 기대한다"고 희망했다.
pcjay@newspim.com