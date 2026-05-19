한-일 공동언론발표…"LNG·원유 공급망 협력 강화할 것"

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"원유 수급, 비축 관련 정보 공유 심화"

"중동 지역 평화 회복에도 뜻 함께"

"한중일 3국 서로 존중…공동 이익 모색"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 19일 다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담을 통해 액화천연가스(LNG)와 원유를 비롯한 핵심 에너지 공급망 협력을 강화하기로 했다. 한미일·한중일 협력에 공감대를 세웠다.

이 대통령은 이날 오후 경북 안동 한 호텔에서 다카이치 총리와의 소인수·확대 정상회담을 마친 뒤 공동 언론 발표를 통해 이같이 밝혔다.

이 대통령은 "그간의 셔틀 외교를 통해 쌓아온 신뢰를 바탕으로 급변하는 국제 정세에 공동 대응하기 위한 전략적 파트너로서 다양한 현안을 허심탄회하게 논의했다"고 말했다.

이재명(오른쪽) 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 오후 안동 시내 한 호텔에서 열린 한일 정상회담에 앞서 악수 인사를 하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.19

◆ 공급망 위기 아시아 국가들과 협력도 심화

두 정상은 이런 공감대를 바탕으로 지난 3월 체결된 '한일 공급망 파트너십'의 성과를 평가하고 한일 간 공급망 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다.

특히 다카이치 총리는 이 대통령에게 한일 양국이 긴밀히 공조해 공급망 위기를 겪는 여타 아시아 국가들과의 자원 공급망 협력도 심화하자는 제안도 했다. 이 대통령 역시 이에 공감하고 적극 동참 뜻을 전했다.

이 대통령은 "양국은 핵심 에너지원인 LNG와 원유 분야의 협력도 한층 강화하기로 했다"며 "지난 3월 체결된 LNG 수급 협력 협약서를 바탕으로 양국 간 LNG 협력을 확대한다"며 "원유 수급과 비축 관련한 정보 공유와 소통 채널 또한 심화해 나가기로 했다"고 말했다.

이재명(오른쪽) 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 오후 안동 시내 한 호텔에서 한일 소인수 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.19

특히 이 대통령은 "최근 중동 상황에서 비롯된 공급망과 에너지 시장의 불안정성에 대해 양국 간 긴밀한 협력의 필요성이 더욱 커졌다는 데 공감했다"며 "중동 지역의 평화와 안정이 조속히 회복돼야 한다는 점에도 뜻을 같이 했다"고 말했다.

두 정상은 역내의 평화와 안정을 위해 한국과 미국, 일본 3국의 협력 필요성도 재확인했다. 이 대통령은 "최근 한일 안보정책 협의회가 처음 차관급으로 격상돼 열린 것은 매우 의미 있는 진전으로 평가했다"고 설명했다.

이 대통령은 "동북아시아 지역이 경제·안보 여러 측면에서 서로 밀접하게 연계돼 있는 만큼 역내 진정한 평화와 안정을 위해 한중일 세 나라가 서로 존중하고 협력하며 공통의 이익을 모색하는 것이 중요하다고 강조했다"고 밝혔다.

이 대통령은 다카이치 총리에게 남북의 평화로운 공존과 성장을 위한 '싸울 필요가 없는 평화의 한반도' 구상도 설명했다.

이재명(오른쪽) 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 19일 오후 안동 시내 한 호텔에서 한일 확대 정상회담을 하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.19

◆ AI, 우주탐사, 바이오 협력도 논의

또 두 정상은 미래 지향적 협력을 더욱 확대해 나가기로 했다. 인공지능(AI)과 우주 탐사, 바이오 등 양국 간 첨단 기술 분야에서의 협력이 심도 있게 논의됐다.

과거사 문제도 다소 진전을 보였다. 이 대통령은 일본 조세이(장생) 탄광에서 발굴된 유해의 유전자(DNA) 감정 성과도 전했다. 이 대통령은 "그간 외교 당국 간의 긴밀한 실무 협의를 통해 DNA 감정의 구체적 절차와 방법에 합의했다"며 "양국이 과거사 문제에 있어 인도주의적 사안부터 협력해 나가는 작지만 의미 있는 첫걸음이 될 것"이라고 강조했다.

조세이 탄광 수몰 사고는 일제강점기 당시 일본 야마구치현 우베시 해저 탄광에서 발생한 갱도 붕괴로 강제 동원된 조선인 노동자 136명을 포함해 광부 183명이 사망한 사고다.

이재명(왼쪽) 대통령이 19일 오후 안동 시내 한 호텔에서 한일 정상회담을 위해 한국을 찾은 다카이치 사나에 일본 총리를 반갑게 영접하고 있다. [사진=청와대] 2026.05.19

이 대통령은 "지난 1월 다카이치 총리의 고향 나라현을 찾은 지 4개월 만에, 이번에는 총리께서 저의 고향 안동을 찾았다"며 "한일 두 나라 정상이 서로의 고향을 방문한 것은 이번이 처음이고 세계적으로도 유례를 찾기 어려운 일"이라고 높이 평가했다.

이 대통령은 "이렇게 뜻깊고 역사적인 교류가 불과 4개월 만에 이뤄졌다는 점은 한일 양국이 공유하는 우정과 유대가 그만큼 두텁고 단단하다는 것을 보여준다"며 "한일 관계의 새로운 60주년을 맞아 앞으로도 두 나라 국민이 체감할 수 있는 미래 지향적 협력을 더욱 확대해 나가기를 기대한다"고 희망했다.

pcjay@newspim.com