'2026 춘천연극예술축제' 6월 20일 개막...춘천 연극 저력 기대

AI 핵심 요약beta
- 한국연극협회 춘천지부가 6월 20일부터 27일까지 춘천연극예술축제를 연다
- 춘천 곳곳 극장에서 4개 팀이 덴동어미뎐 등 다양한 연극을 공연한다
- 전시·포토존·네트워킹파티 등으로 2027년 대한민국연극제 붐 조성을 꾀한다
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[춘천=뉴스핌] 이형섭 기자 = '2026 춘천연극예술축제'가오는 오는 6월 20일부터 27일까지 8일간 강원 춘천시 일원에서 개막한다.
19일 한국연극협회 춘천지부에 따르면 이번 축제는 춘천 지역 연극 단체와 회원들이 협력해 선보이는 공연예술축제로 내년 개최될 '2027 대한민국연극제 in 춘천'의 성공적인 운영체계를 구축하고 사전 붐을 조성하기 위한 중요한 행사다.
축제 기간 중 춘천인형극장 대극장, 아트팩토리 봄, 소극장 ZONE 등 다양한 문화 공간에서 4개 연합팀의 독창적인 작품이 무대에 올라 관객들을 만난다.
축제의 첫 작품은 극단 마실과 굴레가 공동으로 선보이는 '덴동어미뎐, 그 오래된 이야기'다. 이 작품은 최근 강원연극제에서 대상을 수상하며 강원도를 대표하는 작품으로 '2026 대한민국연극제 in 부산' 본선에 진출할 예정이다.
춘천 시민들은 퍼포먼스를 직접 관람할 수 있는 소중한 기회를 가지게 된다. 공연은 6월 20일 저녁 7시 20분 개막식 후 이어지는 7시 30분에 첫 선을 보이며 21일 오후 5시에도 재공연된다.
이어 21일과 22일 저녁 7시 30분에는 소극장 ZONE에서 극단 아트3와 혼성이 협력한 '백조의 노래'가 상연된다. 23일과 24일 저녁 7시 30분에는 극단 이륙과 개인회원들이 만든 '청소를 합니다'가 춘천인형극장에서 관객들을 맞이한다.
아트팩토리 봄에서는 24일과 25일 저녁 7시 30분에 개인회원과 극단 도모가 함께 준비한 '가족회담'이 공연돼 축제 열기를 이어갈 예정이다.
축제 개막일인 6월 20일 밤 9시 30분부터는 춘천인형극장 카페테리아에서 '춘천연극 네트워킹 파티'가 열린다. 이 자리에서 축하공연과 함께 '춘천연극예술상' 시상식이 진행되며 지역 연극인과 관객들이 함께 교류하며 춘천 연극의 미래를 논의하는 자리가 마련될 예정이다.
공연 외에도 축제를 다채롭게 할 다양한 부대행사가 준비돼 있다. 각 공연장 로비 및 입구에는 '축제 홍보 부스'가 설치돼 춘천연극 60년사 전시와 영상 상영, 2027 대한민국연극제 관련 홍보물이 소개된다.
또한 개나리를 모티브로 한 대형 '연극 우체통' 포토존이 운영되어 관객들은 기념사진을 남길 기회와 함께 내년 연극제의 성공을 기원하는 편지를 보낼 수 있다.
안준형 (사)한국연극협회 춘천시지부장은 "2026 춘천연극예술축제는 춘천 연극의 저력을 확인하는 기회이자 대한민국연극제에 출전하는 지역 작품을 미리 선보이는 뜻깊은 자리"라며 "2027년 대한민국연극제 in춘천을 앞두고 축제의 붐을 일으키는 중요한 이정표가 될 이번 행사에 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com