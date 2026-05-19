한국토요타, 도로교통공단과 운전습관 점검 캠페인

AI 핵심 요약beta
- 한국토요타자동차가 19일부터 6월19일까지
- 바른 드라이버 캠페인을 진행한다고 했다
- 운전 습관 점검 테스트와 경품 제공을 하고
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김연순 기자 = 한국토요타자동차가 한국도로교통공단과 함께 교통안전 인식 제고를 위한 '바른 드라이버 캠페인'을 19일부터 6월 19일까지 진행한다고 밝혔다.
캠페인의 핵심은 운전자가 자신의 운전 습관을 점검하는 '바른 드라이버 테스트'다. 총 20개 문항으로 구성된 이 테스트를 통해 참가자는 자신의 운전 습관 유형을 파악하고 안전운전 팁을 확인할 수 있다.
프로그램은 토요타·렉서스 공식 홈페이지와 SNS, 전국 전시장, 렉서스 복합문화공간 커넥트투 등 온·오프라인에서 동시에 진행된다. 참가자가 지정된 해시태그와 함께 토요타코리아 공식 인스타그램을 태그해 테스트 결과를 공유하면 추첨을 통해 토요타 가주 레이싱 굿즈 등 경품을 받을 수 있다.
한국토요타자동차는 이번 캠페인과 함께 한국도로교통공단의 교통약자 대상 맞춤형 교통안전 교육에 활용될 횡단보도 매트와 신호등 운반 가방 등 교육용 기자재를 기부한다.
이병진 한국토요타자동차 부사장은 "좋은 운전 습관은 자신의 운전 성향을 되돌아보는 작은 관심에서 시작된다"며 "이번 캠페인을 통해 안전한 교통 환경이 확산될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
y2kid@newspim.com