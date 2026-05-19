광주시교육청 "5·18 폄훼 기업, 협력사업 배제 검토"

AI 핵심 요약beta
- 광주시교육청은 19일 스타벅스코리아 '탱크데이'에 깊은 유감을 표했다
- 시교육청은 5·18당일 '탱크' 사용이 군부폭력 연상과 역사왜곡이라 비판했다
- 시교육청은 강력 항의와 재발방지 촉구, 역사왜곡 기업 배제 및 5·18 전국화 추진을 밝혔다
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청이 스타벅스 코리아의 '탱크데이' 이벤트에 대해 깊은 유감을 표했다.
시교육청은 19일 보도자료를 내고 "스타벅스코리아가 진행한 '탱크데이' 이벤트는 민주주의를 위해 희생한 숭고한 정신을 폄훼하고 광주 시민의 아픔을 자극한 대단히 부적절한 처사"라고 평가했다.
이어 "과거 군부독재의 폭력적 진압을 연상시키는 '탱크'라는 단어를 5·18 당일 마케팅에 사용한 것에 대해 교육계 안팎에서 공분이 일고 있다"며 "지속되는 역사적 왜곡과 이로 인해 광주시민들이 겪는 2차 가해가 염려스럽다"고 전했다.
시교육청은 "스타벅스 코리아에 강력히 항의하고 재발 방지 대책을 촉구할 것"이라며 "대한민국교육감협의회 등과 연대하여 역사 왜곡 기업에 대한 공동 대응 지침을 마련하겠다"고 밝혔다.
그러면서 "향후 교육청 및 산하 기관의 공식 협력 사업에서 역사적 가치를 훼손한 기업을 배제하는 방안을 적극 검토하겠다"고 피력했다.
시교육청은 이번 사태를 계기로 5·18 전국화·세계화에 박차를 가하는 한편 광주정신이 '민주·인권·평화·나눔·공동체'라는 인류 보편적 가치로 승화되도록 노력할 방침이다.
bless4ya@newspim.com