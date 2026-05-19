함평군, 석창 해안·나비타운 도시숲 조성 완료…생활권 녹지 확충

AI 핵심 요약beta
- 함평군이 19일 해안·생활권 도시숲 조성을 마무리했다
- 손불면 석창 해안에 복합산림경관숲과 전망데크를 조성했다
- 나비베이스타운 인근 생활밀착형 숲정원으로 녹색 쉼터를 확대했다
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[함평=뉴스핌] 김시아 기자 = 전남 함평군이 해안과 생활권을 아우르는 도시숲 조성을 마무리하고 녹색 휴식공간을 확대했다.
함평군은 손불면 석창 해안 일원 복합산림경관숲과 대동면 나비베이스타운 인근 생활밀착형 숲정원 조성을 완료했다고 19일 밝혔다.
이번 사업은 부족한 녹지공간을 확충하고 군민이 일상에서 자연을 누릴 수 있는 환경을 위해 마련됐다.
석창 해안에는 지역 특성을 반영한 복합산림경관숲이 들어섰다. 팽나무 해송 배롱나무 서부해당화 등 수목과 초화류를 식재해 사계절 경관을 갖췄다. 전망데크와 주차 공간도 정비해 접근성과 이용 편의를 높였다.
대동면 나비베이스타운 인근에는 생활밀착형 도시숲을 조성했다. 유소년 야구부 전지훈련지 주변 유휴부지를 활용해 선수단과 주민이 함께 이용하는 녹색 쉼터를 마련했다. 휴게와 산책 공간을 갖춰 생활권 중심 녹지 기능을 강화했다.
군은 이번 도시숲이 군민에게는 휴식과 여가 공간으로 관광객에게는 새로운 경관 명소로 자리잡을 것으로 기대했다.
함평군 관계자는 "누구나 가까이에서 자연을 누릴 수 있도록 도시숲을 조성했다"며 "지속적인 확충과 사후 관리로 녹색 복지를 강화하겠다"고 말했다.
saasaa79@newspim.com