"산재도, 월급도 떼여"…강은미, '이주노동자 인권' 보호 약속

AI 핵심 요약beta
- 강은미 후보가 19일 이주노동자들과 회견했다
- 이주노동자들은 산재·임금 체불·이동제한을 호소했다
- 강 후보는 노동국 신설 등 권리보장 공약을 밝혔다
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"노동국 신설… 인권침해 직권 조사"
[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 강은미 정의당 전남광주통합특별시장 후보의 정책 발표 기자회견은 조금 특별하다. 자신이 먼저 발언하지 않고 공약의 직접적인 수혜 대상자를 전면에 내세워 그들의 목소리에 무게를 싣기 때문이다.
강 후보는 19일 이날도 이주노동자 6명과 함께 광주시의회 브리핑룸을 찾아 열악한 노동 현실을 고발했다. '특별시민의 목소리, 강은미의 약속' 발표 자리다.
이날 연설대에는 박미향 광주·전남캄보디아공동체 대표가 먼저 섰다. 그의 곁에는 강 후보와 수염이 덥수룩한 남성 등 이주노동자들이 나란히 자리를 지켰다.
박 대표는 다소 어눌한 한국어 발음으로 기자회견문을 읽어 내려갔지만 메시지는 분명했다. 그는 "많은 외국인 근로자가 일하는 중에 다쳐도 회사에서 산재 신청을 해주지 않아 직접 치료비를 내고 있다"며 "산재도 신청하지 못하고 위자료도 못 받고 사장님이 월급도 안 주는 이런 사례들이 계속 일어나고 있다"고 토로했다.
또한 "요즘 외국인 근로자가 가장 힘들어하는 것은 지역을 바꿔서 일할 수 없다는 것이다. 2023년 10월 13일부터 같은 지역에 갇혔다"며 "사업장을 변경하는 외국인 근로자는 90일 이내 구직을 해야 하는데, 이 기간에 일자리를 구하지 못하면 불법 체류가 된다"고 제도 개선을 요구했다.
아울러 "대한민국에서는 재난이 예상되거나 발생할 때 긴급 재난문자를 국민에게 알리고 대피하도록 발송하고 있다"며 "문제는 이주노동자에게도 한국어로 발송되고 있어 '긴급재난에 피할 수 있는 권리'가 있어야 한다"고 주문했다.
이주노동자의 생명과 인권을 지키기 위한 정책으로 강 후보는 특별시 본청에 '노동국' 신설해 농업·어업·제조업 등으로 흩어져 있는 노동 행정을 총괄하겠다고 공약했다.
노동 현장에서 발생한 인권 침해 사건에 대해서는 직권 조사와 구제가 이뤄지도록 독립적인 권한을 보장하겠다고 밝혔다.
또한 노동안전보건센터를 설치하고 노동안전지킴이단을 운영해 산업 재해 예방 활동을 강화하고 '모두의 일자리 기금'을 통해 기숙사 숙소 건립 등 주거 환경을 개선하겠다는 방침이다.
강 후보는 "한국 전쟁 이후 수많은 파독 광부와 간호사들이 타지에서 외로움과 차별을 견뎌내며 외화를 벌어들여 국가 기반을 닦았다"며 "우리가 차별받고 분노했던 그때를 생각해야 한다"고 경종을 울렸다.
그는 "우리나라가 선진국이라고 한다면 그에 맞는 품격을 보여야 한다"며 " 이주노동자에 대해서 적정 임금과 적정 노동 조건을 보장해야 한다"고 주문했다.
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