미래에셋증권, 일대일 맞춤형 자산관리 서비스 가입금액 4조 돌파

AI 핵심 요약beta
- 미래에셋증권은 19일 고객맞춤형랩 가입금액이 4조2000억원을 돌파했다고 밝혔다다
- 고객맞춤형랩은 혁신성과 경쟁력 기준으로 글로벌 우량자산에 분산투자해 평가금액 7조7000억원과 3조5000억원 수익을 기록했다
- 미래에셋증권은 디지털 상담 고도화와 엄격한 리스크 관리로 비대면 자산관리와 금융소비자 보호를 강화하고 있다고 밝혔다다
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[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 미래에셋증권은 19일 고객맞춤형랩(지점운용랩) 가입금액이 4조2000억원을 돌파했다고 밝혔다.
미래에셋증권에 따르면 일대일 맞춤형 자산관리 서비스인 고객맞춤형랩의 평가금액은 7조7000억원으로, 약 3조5000억원의 고객 수익이 발생했다.
미래에셋증권 고객맞춤형랩은 가치주와 성장주를 구분하는 것을 넘어 기업의 혁신성과 경쟁력을 기준으로 포트폴리오 비중을 조절한다. 특정 국가에 대한 투자 쏠림 현상을 경계하고, 글로벌 트렌드를 주도하는 인공지능(AI), 반도체, 빅테크 등 우량 자산에 선제적으로 대응하는 것이 특징이다.
미래에셋증권은 성장세의 배경으로 '디지털 기반의 고객 경험 혁신'을 꼽았다. 고객이 보다 쉽고 편리하게 자산 관리 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 기반 서비스 고도화에 속도를 내고 있다는 설명이다.
비대면 화상상담 시스템도 한층 고도화했다. 단순 전화 상담을 넘어, 실시간 화면 공유 기능을 통해 고객과 PB가 상품 상세 내역을 함께 보며 전문적인 자산관리 상담을 받을 수 있다.
미래에셋증권은 '고객의 성장이 곧 회사의 성장'이라는 철학 아래 철저한 리스크 관리도 수행 중이다. 랩어카운트에 편입 가능한 종목군(유니버스)을 엄격하게 설정해 대형 우량주 중심의 안정적인 포트폴리오 운용 원칙을 유지하고 있다.
특정 종목 쏠림을 방지하고자 편입 비율을 체계적으로 통제하고, 고객 투자 성향을 초과하는 위험등급 자산 편입 시 자동으로 매수를 통제하는 시스템을 구축해 금융소비자 보호도 한층 강화했다.
박건엽 미래에셋증권 고객자산운용본부장은 "고객맞춤형랩 가입금액이 4조원을 넘어선 것은 단순한 수치 성장을 넘어, 뛰어난 운용성과를 고객들께 돌려드렸다는 점에서 더욱 값지다"며 "앞으로도 고도화된 리스크 관리와 차별화된 전략으로 고객의 평안한 노후를 책임지는 든든한 동반자가 될 것"이라고 말했다.
rkgml925@newspim.com