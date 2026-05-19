"관절+체중 한 번에"…대상펫라이프, 프리미엄 반려견 영양제 확대

AI 핵심 요약beta
- 대상펫라이프가 19일 반려동물용 2in1 영양제 '듀얼캡슐' 3종을 출시했다.
- 신제품은 관절·체중, 시력·인지, 피부·스트레스를 복합 관리하도록 설계했다.
- 반려동물 고령화로 건강 중심 프리미엄 영양제 시장이 확대되는 가운데 대상펫라이프도 제품군을 넓히고 있다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상펫라이프가 반려동물 건강기능식품 브랜드 '닥터뉴토'를 통해 복합 건강 고민을 한 번에 관리할 수 있는 프리미엄 영양 보조제 '듀얼캡슐' 3종을 출시했다. 반려동물 시장에서도 맞춤형 건강관리 수요가 커지면서 펫 헬스케어 경쟁이 본격화되는 모습이다.
19일 대상그룹에 따르면 이번 신제품은 관절과 체중, 눈 건강과 인지 기능, 피부 건강과 스트레스 관리 등 서로 연관된 건강 요소를 동시에 관리할 수 있도록 설계된 것이 특징이다. 대상펫라이프는 수의영양학 기반 연구를 토대로 관절 건강과 체중 관리, 시력과 인지 기능, 피부 건강과 스트레스 사이의 연관성을 제품 개발에 반영했다고 설명했다.
제품은 눈 건강과 인지 기능 관리용 'E케어', 피부 건강과 스트레스 완화에 초점을 맞춘 'S케어', 관절 및 체중 관리를 위한 'J케어' 등 3종으로 구성됐다. 오메가3와 DHA가 함유된 가수분해 연어, 고단백 가수분해 오리 등을 주원료로 사용했으며, 루테인·글루코사민·MSM·히알루론산 등 기능성 성분도 함께 담았다.
업계에서는 반려동물 시장이 단순 간식 중심에서 건강관리와 기능성 중심으로 빠르게 이동하고 있다고 분석한다. 특히 고령 반려동물 증가와 함께 관절·인지·피부 건강 등에 대한 관심이 높아지면서 프리미엄 영양제 시장도 빠르게 커지는 분위기다.
대상펫라이프는 최근 스틱형 영양보조제와 프리미엄 원물 간식 등을 잇따라 출시하며 제품군 확대에 나서고 있다. 강인수 대상펫라이프 대표는 "반려견의 주요 건강 고민을 체계적으로 관리할 수 있는 맞춤형 건강 솔루션을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
mkyo@newspim.com