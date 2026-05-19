현대차그룹, 제조업 외국인 근로자 한국어 교육 지원

AI 핵심 요약beta
- 현대차그룹이 19일 외국인 근로자 한국어교육 협약을 맺었다
- 2028년까지 교재·앱과 온오프라인 교육을 개발한다
- 협력사 130곳 근로자 1300명 대상으로 시범 후 확대한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대자동차그룹이 문화체육관광부, 세종학당재단, 케이모빌리티 브릿지 재단과 함께 제조업 분야 외국인 근로자의 한국어 교육을 지원한다.
현대차그룹은 19일 국립현대미술관 서울관에서 이들 기관과 '제조업 분야 외국인 근로자 대상 한국어 교육 지원 사업 업무협약'을 체결했다.
협약에 따라 2028년까지 3년간 제조업 특화 한국어 교재 및 학습 애플리케이션을 개발하고, 직무·안전 중심의 온·오프라인 통합형 교육을 제공한다. 학습 성과 평가 체계도 구축할 예정이다.
현대차그룹은 사업 모델 기획과 추진 비용을 지원한다. 문화체육관광부는 정책 지원을, 세종학당재단은 교육 콘텐츠 개발과 교육과정 설계·운영을 맡는다. 케이모빌리티 브릿지 재단은 협력사 발굴과 현장 교육 운영을 담당한다.
교육은 현대차그룹 협력사 130곳의 외국인 근로자 약 1300명을 대상으로 진행된다. 올해 일부 협력사를 시범 운영한 후 프로그램을 개선해 2027년 이후 국내외 사업장으로 확대할 계획이다.
현대차그룹은 외국인 근로자의 의사소통 능력 향상이 작업 효율 증대와 안전사고 예방, 지역사회 적응에 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 아울러 EBS 프로그램 '글로벌 아빠 찾아 삼만리 시즌 2' 제작을 지원 중이다. 올해 3월 시작한 이 프로그램은 한국에서 일하는 외국인 근로자의 삶과 자녀가 아버지를 만나는 과정을 담은 휴먼 다큐멘터리다.
chanw@newspim.com