카카오모빌리티-HD현대사이트솔루션, '차세대 무인 물류 및 피지컬 AI 생태계 구축' 위한 MOU

AI 핵심 요약beta
- 카카오모빌리티와 HD현대사이트솔루션이 19일 물류 무인화 MOU를 체결했다
- 두 회사는 이동체 관제 플랫폼과 무인 지게차 솔루션을 결합해 주문부터 창고 작업까지 단일 플랫폼으로 연계한다
- 실제 물류 현장에서 기술을 실증하고 데이터 기반 신규 비즈니스와 글로벌 사업 기회를 발굴할 계획이다
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[서울=뉴스핌] 송은정 기자 = 카카오모빌리티와 HD현대사이트솔루션이 물류 무인화를 위한 협력에 나섰다. 두 회사는 19일 전략적 협력 양해각서(MOU)를 체결했다.
카카오모빌리티의 이동체 통합 관제 및 운송 관리 플랫폼과 HD현대사이트솔루션의 무인 지게차 및 물류 현장 관제 솔루션을 결합한다. 주문부터 도로 운송, 창고 내부 작업까지 전 과정을 하나의 플랫폼으로 연결하는 것이 목표다.
기존 물류 환경에서는 공정별 데이터가 단절돼 운영 효율이 떨어지고 작업이 지연되는 문제가 있었다. 통합 체계를 구축하면 이런 구조적 한계를 해소할 수 있다.
카카오모빌리티는 로봇 배송과 로봇 발레주차 등에서 축적한 이동체 운영 경험을 활용해 물류 현장의 산업차량을 플랫폼과 연결할 계획이다. 무인 지게차를 시작으로 향후 무인 운반차(AGV), 자율주행 이동로봇(AMR) 등 다양한 무인 이동체를 단일 플랫폼에서 통합 관리하는 차세대 물류 플랫폼 생태계를 구축한다.
두 회사는 실제 물류 현장에서 플랫폼 연계 및 기술 실증을 공동으로 추진하고, 도출된 데이터를 바탕으로 신규 비즈니스 모델과 글로벌 사업 기회를 발굴할 예정이다.
yuniya@newspim.com