LG 그램, 美 컨슈머리포트 '최고의 노트북' 1위

AI 핵심 요약beta
- LG전자가 19일 공개한 그램 프로16이 컨슈머리포트 2026년 윈도우 노트북 1위를 했다
- 그램 프로16은 종합 82점으로 189개 중 최고점을 기록했고 삼성 갤럭시 북5 프로 360이 78점으로 2위를 했다
- 컨슈머리포트는 그램 프로16의 가벼운 무게와 20시간 이상 배터리를 높이 평가했고 용도별 최고 노트북으로 아수스·애플·에이서 제품도 선정했다
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"13인치보다 가벼운 16인치"…20시간 배터리 호평
[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = LG전자의 프리미엄 노트북 'LG 그램 프로 16'이 미국 유력 소비자 매체 컨슈머리포트가 선정한 '2026년 최고의 노트북(Best Laptops of 2026)' 평가에서 윈도우 노트북 부문 1위에 올랐다.
19일 LG전자에 따르면 컨슈머리포트는 시중에 판매되는 노트북을 직접 구매해 성능과 디스플레이, 인체공학, 활용성, 배터리 등을 종합 평가한다. 실제 사용자 대상 브랜드 신뢰도와 만족도 조사도 반영해 공신력이 높다는 평가를 받는다.
이번 평가에서 'LG 그램 프로 16'은 종합 점수 82점을 기록하며 평가 대상 윈도우 노트북 189개 가운데 최고점을 받았다. 2위는 78점을 기록한 삼성 갤럭시 북5 프로 360이 차지했다.
컨슈머리포트는 'LG 그램 프로 16'에 대해 "테스트한 많은 13인치 노트북보다 더 가볍다"며 "일상적인 생산성 작업과 간단한 사진 편집, 멀티태스킹까지 무리 없이 수행한다"고 평가했다. 특히 배터리 성능과 관련해서는 "웹 브라우징 테스트에서 20시간 이상 사용 가능했다"며 "대부분의 여행에서 충전기를 두고 다녀도 될 수준"이라고 강조했다.
한편 여행용 노트북 부문에서는 아수스 젠북 S 14가 선정됐으며, 콘텐츠 제작용 최고 제품에는 맥북 프로가 이름을 올렸다. 가성비 제품에는 에이서 에스파이어 16 AI, 크롬북 부문에서는 에이서 크롬북 플러스 스핀 514가 각각 최고 평가를 받았다.
syu@newspim.com