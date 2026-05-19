구윤철 부총리, 런던서 글로벌 금융기관 면담…"韓 자본시장 투자 확대"

AI 핵심 요약beta
- 구윤철 부총리가 18일 런던에서 글로벌 금융사 CEO들과 만나 한국 자본시장 개혁 성과와 AI·첨단산업 협력 확대를 논의했다.
- 구 부총리는 외환·자본시장 선진화 정책과 '피지컬 AI 대전환' 시대 핵심 국가로서의 한국 역할을 설명하며 장기 협력을 요청했다.
- HSBC·슈로더 CEO들은 한국의 금융시장 개방과 지배구조 개선을 긍정 평가하고 AI·에너지 전환·벤처캐피털 등 분야 장기 협력을 약속했다.
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[세종=뉴스핌] 이정아 기자 = 구윤철 경제부총리 겸 재정경제부 장관이 영국 런던에서 글로벌 금융기관 최고경영자(CEO)들과 만나 한국 자본시장 개혁 성과와 인공지능(AI)·첨단산업 분야 협력 확대 방안을 논의했다.
재정경제부에 따르면 구 부총리는 18일(현지시간) 런던에서 열린 '한국경제 투자설명회(IR)'를 계기로 홍콩상하이은행(HSBC) 조지 엘헤더리 CEO, 슈로더(Schroders) 리차드 올드필드 CEO와 각각 면담했다.
구 부총리는 HSBC와의 면담에서 외환시장 24시간 연장, 역외 원화결제 시스템 구축 등 정부의 외환·자본시장 선진화 정책을 설명했다. 특히 "자본시장을 경제 성장의 핵심 플랫폼으로 삼고 개혁을 추진 중"이라며 글로벌 금융기관의 지속적인 참여와 협력을 요청했다.
또 AI 공급망 경쟁력을 언급하며 "한국은 '피지컬 AI 대전환' 시대 핵심 국가"라며 AI 인프라와 첨단산업 분야 협력 확대 필요성을 강조했다.
이에 조지 엘헤더리 CEO는 "한국이 금융시장 개방성과 국제 연계성을 강화하며 글로벌 경제 내 역할을 강화하고 있다"고 평가했다. 이어 AI 인프라와 에너지 전환, 첨단산업 분야에서 협력을 확대하겠다고 밝혔다.
구 부총리는 슈로더와의 면담에서는 코스피 상승률과 외환·자본시장 개혁 성과를 언급하며 한국 시장에 대한 글로벌 투자자 신뢰가 높아졌다고 설명했다.
또 AI·첨단산업 분야에서 장기 자본 공급 역할을 하는 글로벌 자산운용사의 참여 확대를 기대한다고 밝혔다.
리차드 올드필드 CEO는 한국 정부의 기업 지배구조 개선과 주주환원 확대 정책을 긍정적으로 평가하며 "'코리아 디스카운트' 해소를 위한 구조적 변화가 진행되고 있다"고 말했다. 이어 재생에너지와 에너지 전환 인프라, 벤처캐피털 분야에서 한국과 장기 협력을 이어가겠다고 밝혔다.
한편 HSBC는 자산 규모 약 2조9900억달러의 글로벌 은행그룹이며, 슈로더는 약 1조1000억달러 규모 자산을 운용하는 영국계 글로벌 자산운용사다.
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