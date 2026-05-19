포스코, 중소기업 스마트공장에 AI 입힌다…상생 지원사업 확대

AI 핵심 요약beta
- 포스코가 20일부터 중기부와 스마트공장 지원사업을 시작했다
- 누적 120억원 지원에 올해 20억원·AI트랙을 더해 맞춤형 컨설팅을 제공했다
- 중소기업 생산성·품질 향상과 1조원대 금융지원 생태계를 구축했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 포스코가 중소벤처기업부와 함께 중소기업의 제조 경쟁력 강화를 위한 '대·중소 상생형 스마트공장 구축 지원사업'을 오는 20일부터 시작한다.
포스코는 2019년부터 누적 120억원의 상생협력기금을 출연해 632건의 스마트공장 구축을 지원했다. 올해는 20억원을 추가 출연하며, 'AI 트랙'을 새롭게 도입한다. AI 트랙은 기존 스마트공장 구축을 넘어 AI 기술을 현장에 적용하는 단계로, 포스코는 기초부터 AI 적용까지 전 과정을 아우르는 맞춤형 프로그램을 제공한다.
사업의 특징은 자금 지원을 넘어 현장 밀착형 컨설팅에 있다. 포스코 동반성장지원단이 25년 이상의 경력을 바탕으로 스마트공장 도입 계획 수립부터 시스템 구축, 현장 문화 정착까지 전 과정을 지원한다. 참여 기업들은 스마트 기술 도입에 따른 시행착오를 최소화하고 업무 방식을 개선할 수 있다.
참여 기업들의 성과가 나타나고 있다. 비철금속 설비업체 세일정기는 ERP, MES 등 업무 시스템을 고도화해 제조 리드타임을 5일 단축하고 완제품 불량률을 0.69%p 낮췄다. 선박부품 제조업체 대천은 ICT 연계형 창고관리 자동화 시스템을 도입해 제품 출하시간을 23% 줄이고 물류 비용을 절감했다.
포스코는 중소·중견 철강 거래사를 위한 금융 지원도 강화했다. 기존의 저리대출펀드와 철강ESG 상생펀드에 더해 올해 1월부터 한국무역보험공사, 기업은행과 협력해 4000억원 규모의 '철강 공급망 안정화 기금'을 운영 중이다. 이를 통해 총 1조원 이상의 금융 지원 생태계를 조성했다.
참여를 희망하는 기업은 중소기업중앙회와 대한상공회의소 홈페이지를 통해 신청할 수 있으며, 포스코는 서류 및 현장심사를 거쳐 9월경 참여 기업을 최종 선발할 예정이다.
chanw@newspim.com