현대차 안에 스누피가 뜬다…피너츠 디스플레이 테마 국내 출시

AI 핵심 요약beta
- 현대차가 19일 피너츠와 협업한 스누피·찰리브라운 테마 3종을 국내 출시했다
- 해당 테마는 ccNC 디스플레이에 캐릭터 애니메이션과 카드형 이미지로 재생되며 미국에 이어 상반기 국내 도입됐다
- 적용 차종은 디 올 뉴 싼타페 등 6종이며 고객은 마이현대 앱과 블루링크 스토어를 통해 2만9900원에 구매할 수 있다
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자= 현대차가 글로벌 콘텐츠 기업 피너츠와 협업해 스누피와 찰리브라운 캐릭터를 활용한 디스플레이 테마 3종을 19일 국내 출시했다.
출시된 테마는 '스누피 유니버스', '찰리 브라운 앤 프렌즈', '로드 트립' 등이다. 차량의 ccNC(connected car Navigation Cockpit) 디스플레이에 피너츠 캐릭터를 표시하는 방식으로 작동한다.
ccNC는 12.3인치 디스플레이 2개로 구성돼 있다. 시동을 켜고 끌 때는 짧은 애니메이션으로 캐릭터가 나타나고, 오디오·비디오·내비게이션(AVN) 등을 이용할 때는 카드 형태로 각종 캐릭터를 볼 수 있다.
현대차는 지난해 12월 미국에서 이 테마를 먼저 출시했으며, 올해 상반기 국내 시장에 선보였다.
테마를 적용할 수 있는 차종은 디 올 뉴 싼타페, 더 뉴 투싼, 디 올 뉴 팰리세이드, 아이오닉 9, 2026 쏘나타 디 엣지, 더 뉴 아이오닉 6 등이다.
고객은 '마이현대' 애플리케이션을 통해 대표 차량을 등록한 후 블루링크 스토어에서 구입할 수 있다. 가격은 2만9,900원이다.
chanw@newspim.com