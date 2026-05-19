민주당 추미애 경기지사 후보·시장 후보들 "K-반도체 클러스터 구축하겠다"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보는 19일 경기남부 K-반도체 클러스터 구축 공약을 발표했다.
- 용인·화성·평택·이천 등을 중심으로 설계부터 생산·소부장까지 완결형 반도체 생태계를 조성하겠다고 했다.
- 전력·용수·교통망과 인력양성 인프라를 확충하고 주민 동의를 전제로 세계적 팹리스·강소기업을 키우겠다고 했다.
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설계·소부장·시험평가·후공정까지 아우르는 경기남부 반도체 클러스터 추진
전력 16GW·용수 하루 107만 톤 확보, 전문인력 양성
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 추미애 더불어민주당 경기도지사 후보는 19일 수원·용인·화성·성남·안성·평택·오산·이천 지역 민주당 후보들과 함께 'K-반도체 클러스터 구축' 공약을 발표했다.
이를 통해 경기남부를 대한민국 반도체 산업의 완결형 생태계로 추진할 계획이다.
추 후보는 이날 발표에서 "경기도에는 용인·화성·평택·이천 등을 중심으로 세계 최고 수준의 반도체 생산기지가 자리 잡고 있다"고 언급하며 "이제는 메모리반도체 생산을 넘어 전체 생태계를 구축해야 한다"라고 강조했다.
공약 발표에는 이재준 수원특례시장 후보, 현근택 용인특례시장 후보, 정명근 화성특례시장 후보, 김병욱 성남시장 후보, 김보라 안성시장 후보, 최원용 평택시장 후보, 조용호 오산시장 후보, 성수석 이천시장 후보가 함께 했다.
추 후보는 K-반도체 클러스터 전략을 수립하고 클러스터 내 설계·생산·소재·부품·장비 역량을 강화하겠다고 밝혔다. 그는 HBM 등 초격차 기술 경쟁력을 확보하고 "경기도판 엔비디아와 ASML을 만들겠다"고 약속했다. 이를 통해 경기남부에서 세계적 팹리스 기업과 강소기업을 양성할 예정이다.
또한 반도체 산업의 기반인 전력과 용수, 교통·물류 인프라를 마련할 것이라고 밝혔다. 추 후보는 16GW의 전력 공급 방안을 마련하고 하루 107만 톤의 용수도 확보하겠다고 설명했다. 경기도와 8개 지자체는 도로·철도 등 광역 교통망 확충에도 집중할 것이다.
전문인력 양성과 산학협력 체계도 구축하겠다고 말했다. 도내 연구기관과 대학교가 함께 참여하는 교육 프로그램을 운영하고 현장 중심형 교육을 통해 취업 및 창업과도 연계할 예정이다.
끝으로 추 후보는 산업 인프라가 있는 지역 주민들이 성장의 주인이 되어야 하며 주민들이 사업의 동반자가 되도록 하겠다고 약속했다. 그는 "반도체 산업은 속도가 경쟁력이다"며 주민 동의를 전제로 추진할 것이라고 밝혔다.
beignn@newspim.com