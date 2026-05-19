김성근 "교육장 공모제 도입"… 윤건영 "영동 맞춤형 교육"

AI 핵심 요약beta
- 김성근 후보는 19일 교육행정 혁신 공약을 발표했다.
- 교육장·직속기관장 공모제와 주민참여 협의회 도입을 제시했다.
- 윤건영 후보는 영동 맞춤형 교육공약으로 표심 공략에 나섰다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북교육감 선거에 나선 후보들이 19일 교육행정 혁신과 지역 맞춤형 공약을 잇따라 발표하며 표심 공략에 나섰다.
김성근 후보는 이날 '모두가 주인되는 교육주권시대'를 선언하고 교육장·직속기관장 공모제 도입을 핵심 공약으로 제시했다.
김 후보는 기존 행정 중심 교육체제를 탈피해 학생·학부모·도민이 정책 결정에 참여하는 구조로 전환하겠다고 밝혔다.
특히 교육장과 직속기관장을 공개모집 방식으로 선발하는 제도를 도입해 연공서열 중심 인사 구조를 보완하고 공정한 절차를 통해 적합한 인재를 발탁하겠다는 계획이다.
이와 함께 주민 참여형 '교육행정협의회'를 구성해 정책 결정 과정의 투명성 강화와 지방자치단체와 협력을 통해 교육격차 해소에 나서겠다고 했다.
김 후보는 "교육행정이 주도하던 시대를 넘어 학생·학부모·도민이 함께 만드는 교육주권시대로 나아가야 한다"고 말했다.
윤건영 후보도 이날 영동군에서 연락사무소 개소식을 열고 지역 맞춤형 교육공약을 발표했다.
윤 후보는 영동산업과학고를 협약형 특성화고로 육성하고 산학협력 교육과 대학 연계를 강화해 지역 산업에 필요한 인재를 양성하겠다고 강조했다.
또 포도·와인 산업을 활용한 청소년 창업교육과 국악축제 연계 학생 참여 프로그램을 추진하겠다고 했다.
이와 함께 방학 중 돌봄학생 중식 지원, 소규모 학교 대상 '찾아가는 AI·미디어 교육' 등 농촌 지역 지원 공약도 제시했다.
윤 후보는 "지역 특성을 반영한 교육으로 영동이 미래교육 모델이 되도록 하겠다"고 약속했다. 두 후보는 각각 교육행정 구조 개편과 지역 특화 교육을 앞세우며 선거전에서 차별화를 시도하고 있다.
baek3413@newspim.com