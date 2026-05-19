김관영, 청년·여성 공약 발표…AI 인재 육성·돌봄정책 강화 제시

AI 핵심 요약beta
- 김관영 전북도지사 후보가 19일 청년·여성·가족 공약을 발표했다
- AI 등 첨단산업 인재 1만명·청년 CEO 1000명 육성과 주거·창업 지원을 제시했다
- 4050 낀 세대 돌봄·재취업·생활안정 통합지원과 산후조리·난임·육아·여성안전 대책을 내놨다
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여성·가족 지원 확대 통한 생활밀착형 복지정책 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 김관영 무소속 전북도지사 후보가 19일 청년과 여성·가족 정책 공약을 발표하며 첨단산업 육성과 돌봄 지원 확대를 통한 정주환경 개선 구상을 제시했다.
김 후보는 이날 "청년이 모이고 여성과 가족이 안심하고 생활할 수 있는 전북을 만들겠다"며 인공지능(AI) 등 첨단산업 분야 인재 1만 명과 청년 CEO 1000명 육성 계획을 공개했다.
이번 공약은 앞서 발표한 50조 원 투자 유치와 대기업 유치 전략에 이은 후속 정책으로 청년 정착 기반 확대와 생활밀착형 복지 강화에 초점을 맞췄다.
김 후보는 AI 등 첨단산업 분야 일자리 창출을 위해 기업과 대학, 연구기관을 연계한 산업 생태계를 구축하겠다고 밝혔다.
특히 이재명 정부의 지역균형발전 정책과 연계해 첨단산업 중심 성장 전략을 추진하겠다고 설명했다. 또 "전북을 글로벌 창업 선도지역으로 육성하겠다"며 청년 창업 기반 조성과 AI 분야 청년 CEO 1000명 육성 계획도 함께 제시했다.
김 후보는 정책 연대를 이어온 안호영 의원의 전략도 계승하겠다고 밝혔다. 그는 새만금 AI·반도체 RE100 산업 거점 조성과 현대차 투자, 전주시 피지컬 AI 프로젝트를 연계해 새만금과 전주·완주·군산·김제를 잇는 첨단 실증벨트를 구축하겠다고 강조했다.
청년 주거 분야에서는 월세와 임대보증금, 공공임대주택 지원을 연계해 안정적인 정주 기반을 마련하고 '든든자산 더블업 프로젝트'를 통해 청년 자산 형성도 지원하겠다고 밝혔다.
여성·가족 정책으로는 이른바 '4050 낀 세대' 지원 대책을 제시했다. 부모 간병과 자녀 양육 부담을 동시에 안고 있는 세대를 위해 도청 내 전담팀을 설치하고 돌봄과 재취업, 건강보험료, 생활 안정 지원 등을 통합 관리하겠다는 구상이다.
또 도심형 공공산후조리원 확대와 함께 '숲 속 산후조리원'을 조성해 산모들의 이용 부담을 줄이고 산후조리 환경을 개선하겠다고 밝혔다.
이 밖에도 난임·육아 통합 지원과 24시간 아이돌봄 체계 구축, 여성 1인 가구 방범시설 지원, 여성창업 성장펀드 조성 등을 추진하겠다고 설명했다.
김 후보는 "전북은 경제 대도약의 중요한 시기를 맞고 있다"며 "실용주의와 추진력을 바탕으로 속도감 있는 정책을 추진해 전북 발전을 이끌겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com